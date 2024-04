Ristanović: Šula su značajan lokalni centar, ispraviti greške u PUP

Nacrtom Prostorno-urbanističkog plana Crne Gore (PUPCG) do 2040. i Nacrtom Prostorno-urbanističkog plana opštine Pljevlja (PUPPv) do 2040. godine,naselje Gradac je predviđeno kao ZNAČAJAN lokalni centar (u rangu sa Sutomorem ,Bijelom,Petrovcem na moru,Virpazarom itd) i kao takav jedinstven na sjevernom dijelu Crne Gore, što ne odgovara stanju na terenu, odnosno statističkim podacima navodi Sreten Ristanović iz Šula, ističući da se kao gradska naselja pominju samo Pljevlja i Gradac.

Vrulja i Kosanica su predviđeni kao LOKALNI centri,a Šula samo kao naseljeno mjesto tipa Boljanića Kovačevića u Bukovici, ili Bobova.

„U Izvještaju o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu“ Gradac,Vrulja i Kosanica se navode kao „subopštinski centri“ u kojima se predviđa izgradnja pogona za proizvodnju,objekata društvenog standarda,kulturnih sadržaja i dr.

Više nego očigledno je da obrađivači tj. planeri nijesu primijenili princip tzv. objektivnog sagledavanja stvarnosti na šta im je skrenuta pažnja tokom Javne rasprave koja je održana u Pljevljima 27. marta u sali SO Pljevlja niti je dat odgovor na pitanje „koji kriterijumi su uzeti u obzir pri planiranju u dijelu definisanja i kategorisanja mreže naselja,posebno ako se ima u vidu da se na području Šula za razliku od ostalih značajnih ili manje značajnih lokalnih centara odvija niz privrednih aktivnosti,a prije svega eksploatacija i prerada tj priprema mineralnih sirovina“, navodi Ristanović uz obrazloženje da nije uzeto u obzir da su Šula kako po broju stanova i stanovnika, još uvijek veća od Gradca, kao i od Vrulje i Kosanice, te da predstavljaju jasno definisanu urbanu cjelinu sa svim njenim elementima.

Ristanović kaže da koliko nije u pitanju LOBIRANJE i ako se zaista radi o PLANIRANJu nada se da će timovi za izradu PUPCG i PUPPv imati dovoljno senzibiliteta,uzeti u obzir objektivno stanje na terenu i prihvatiti primjedbe i predloge MZ Šula, koje će dostaviti u pisanom obliku do 10. Aprila.

Kako bi predlozi bili što bolje tj. kvalitetnije i sadržajnije sačinjeni i sa samog stručnog aspekta obratili su se za pomoć našoj sugrađanki Ljiljani Đondović, diplomirani arhitekta, što je prihvatila i na čemu su joj iskreno zahvalni iz MZ Šula.

Ristanović je putem fejsfbuk profila MZ Šula pozivao i ostale sugrađane i prijatelje Šula koji žive u regionu pa i šire,a kojima je ova materija bliska da dostave svoja mišljenja i predloge dostave u inbox kao i ostale koji na bilo koji način mogu pomoći da Šula dobiju status Značajnog lokalnog centra što je jedan od važnih preduslova za razvoj i unapređenje funkcija naselja kako je i navedeno u samom planskom dokumentu.



„Za crnogorske prilike ogromni privredni potencijal sa kojim raspolaže naš kraj i eksploatacija rude i šume na žalost nije bio (a morao je) biti značajnija osnova za razvoj cijelog područja i uređenje kako naselja takođe i infrastrukture okolnih sela.Mnogi drugi,u prvom redu investitor,Opština Pljevlja i država su imali neuporedivo više koristi od rada rudnika i eksploatacije šume nego stanovništvo ovog naselja i područja.

Nefunkcionalnost mjesne zajednice (još uvijek prisutna) i nemanje razumijevanja za potrebe naroda ovoga kraja od strane Lokalne uprave tj opštine Pljevlja traje godinama i dovelo nas je tu gdje smo sada. Mislimo da je krajnje vrijeme da se sa takvom praksom prekine“, navodi Ristanović.

Pored navedenog predložili su da se na granici sa BiH umjesto malograničnog predvidi i granični prelaz za robni promet jer se ležište rude prostire i na teritoriju BiH i koji će moguće u nekoj perspektivi biti neophodan,zatim predlog da se na zaravnjenim i rekultivisanim dijelovima flotacijskog odlagališta (riječ je o nekoliko hektara) instalira solarna elektrana kao i još drugih manje važnih predloga za koje bi bilo potrebno mnogo vremena i prostora.