Rok za predaju radova na konkurs za dodjelu nagrade “Svitanje” do 30. aprila

Rok za predaju radova na konkurs za dodjelu nagrade “Svitanje” je do 30. aprila 2023. godine. Pravo učešća na Konkursu imaju mladi stvaraoci stalno nastanjeni na teritoriji opštine Pljevlja, svrstani u dvije uzrasne kategorije: do 16 godina i od 16 do 25 godina.

Javna ustanova Narodna biblioteka ,,Stevan Samardžić, ustanovila je nagradu ,,Svitanje“ za literarno stvaralaštvo mladih koja nosi naziv po istoimenom romanu Milke Bajić Poderegin.

Prema riječima direktorice Biblioteke Đine Bajčete raspisali su deveti konkurs za dodjelu nagrade “Svitanje”. Pravo učešća na Konkursu imaju mladi stvaraoci stalno nastanjeni na teritoriji opštine Pljevlja, svrstani u dvije uzrasne kategorije: do 16 godina i omladinski uzrast do 25 godina.

Bajčeta naglašava da se nagradom želi podstaći stvaralačko nastojanje mladih naraštaja, kao i ljubav prema knjizi i čitanju kod šire populacije u pljevaljskom kraju. Ovim se istovremeno iskazuje posebna briga o djelu Milke Bajić Poderegin kao važnom dijelu duhovnog nasleđa Pljevalja.

Na konkursu se može učestvovati sa proznim radovima, najmanje dva, obima do dvije kucane stranice. Konkuriše se sa radovima koji nisu publikovani.

Radovi se dostavljaju u štampanoj formi potpisani šifrom / ista šifra za radove jednog autora.

Direktorica Biblioteke još jednom podsjeća mlade stvaraoce da je konkurs otvoren do 30. aprila 2023. godine.

Radove prispjele na Konkurs ocjenjivaće stručni žiri koji je imenovao Savjet Biblioteke.

Novčanom nagradom od 200 eura, knjigom i diplomom nagradiće se po jedan prozni rad u svakoj uzrasnoj kategoriji.