Rok za rekonstrukciju putnog pravca od centra Pljevalja do Boljanića probijen prije četiri i po godine

Po završetku radova na dionici Pljevlja – Srdanov Grob, treba započeti radove na rekonstrukciji magistralnog puta Pljevlja–Metaljka, odnosno sve do granice sa Republikom Srpskom, sugeriše Goran Laković

Rekonstrukcija putnog pravca Pljevlja–Boljanići trebala je da se završi do kraja 2020. godine, ali poslovi još uvijek nisu završeni. Mora se priznati da je situacija značajno bolja nego prošle godine u isto vrijeme jer je u drugoj polovini prošle godine značaj dio radova završen. Predstavnici lokalnog stanovništva, koje živi uz magistralni putni pravac Pljevlja–Čajniče, u ovoj godini očekuju završetak radova ali i nastavak rekonstrukcije puta od Boljanića do Metaljke. Rekonstrukcija puta Pljevlja–Boljanići počela je u drugoj polovini 2018. godini. Žitelji mnogih sela su usled radova, koji traju oko četiri i po godine, pretpljeli mnoge nevolje. Veliki problemi bili su prisitni u zimskom periodu, kada je kolovoz bio prekopan i prekriven ledom i snijegom.

–Mnogi učesnici u saobraćaju za ovo vrijeme pretrpjeli su mnoge štete. Lomila su se vozila i duže se putovalo jer je kolovoz četiri i po godine prekopan. Smatram da takva situacija ne bi smjela više da se ponovi – kaže za „Dan“ predsjednik MZ Poblaće Goran Laković.

On ističe da je neophodno po završetku radova na dionici Pljevlja – Srdanov Grob, započeti radove na rekonstrukciji magistralnog puta Pljevlja–Metaljka, odnosno sve do granice sa Republikom Srpskom.

Putni Pravac Pljevlja–Čajniče u potpunosti treba da bude rekonstruisan. To je međudržavni putni pravac, ali za lokalno stanovništvo mnogo znači da imaju vezu sa Pljevljima i Čajničem – kaže Laković.

Radovi počeli tek u junu, pa zato nisu ni završeni

Do kraja 2021. godine asfaltirano je devet kilometara puta, a za 2022. godinu ostalo je sedam kilometara i 300 metara. Međutim, radovi u prošloj godini su počeli tek krajem juna pa u potpunosti nisu okončani. Izvođač radova, kompanija Crnagoraput i Direkcija za saobraćaj davali su mnoga obećanja o završetku radova na ovom putnom pravcu. Međutim, do okončanja istih još uvjek nije došlo.

Vrijednost radova na rekonstrukciji putnog pravca Pljevlja–Boljanići je 12,1 milion eura. Stara trasa puta biće skraćena za par kilometara, čime će brojna sela biti bliža Pljevljima.

Laković ističe da nikako ne može biti zadovoljan dinamikom radova, jer se sa rekonstrukcijom puta kasni već oko dvije godine.

– Znači ubuduće bi bilo poželjno da se što prije poslovi završe, da se radi na potpunoj rekonstrukciji putnog pravca od Pljevalja do granice, ali da dinamika radova ne bude kao dosad – kaže Laković i ističe da izvođači radova moraju poštovati obaveze iz potpisanog ugovora.

Predsjednik MZ Potkovač Vasilije Drobnjak ističe da se sada značajno brže stiže iz Pljevalja do sela, odnosno da se rekostruisani dio puta prelazi za nekih 15 minuta, te da je neophodno da se i preostali dio što prije završini.

– Što se tiče urađenih poslova od Srdanovog Groba do Boljanića tu su radovi kvalitetno izvedeni. Očekujem da će biti sve završeno i od Srdanovog Groba do Pljevalja. Dobro je što se prošle godine dosta uradilo jer je situacija bila prosto nepodnošljiva – kaže Drobnjak i dodaje da sa radovima treba nastaviti čim dođe proljeće, a ne čekati da prođe pola godine, pa onda u nevrijeme raditi.

Izvor-dan