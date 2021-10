Rovčanin: Da TE Pljevlja ne radi samo jedan dan Crna Gora bi danas morala da uveze struje u vrijednosti od milion evra

Ekološka rekonstrukcija Termoelektrane važna je za čitavu Crnu Goru jer ona je jedina garancija stabilnosti I nezavisnosti rada energetskog sistema do 2030. godine . Pljevaljska Termoelektrana proizvodi 50 odsto ukupne električne energije a taj nivo proizvodnje može se dostići iz ostalih izvora tek 2030. Godine a za koji je potrebno ulaganje od milijardu evra. Za TV Vijesti, u emisiji Reflektror, večeras su predstavnici Ministarstva kapitalnih investicija, EPCG, Rudnika uglja i civilnog sektora za oblast ekologije bili jedinstveni u ocjeni da je dalji rad Termoelektrane bitan za enegetsku nezavisnost CG, da je potrebno njen rad uskladiti sa diretkivama I standardima EU.

“Sve investicije, vrijedne milijardu, koje EPCG ima u planu de realizuje, vjetorlektranu, solarna elektrana, hidroelektrane, do 2030. Godine su planirane za proizvodnju 1646 GWh sati električne nergije a TE na godišnjem nivou proizvodi 1460 GWh sati. Da kojim slučajem TE Pljevlja ne radi samo jedan dan, Crna Gora bi danas morala da uveze struje u vrijednosti od milion eura. Da kojim slučajem ne radi 15 dana, Elektroprivreda bi godinu završila u negativno jer ne postoji objekat koji bi mogao da je zamijeni a za uvoz bi potrošili 15 miliona evra, što bi dovelo I do većih cijena za potrošače, kazao je Nikola Rovčanin, izvršni direktor EPCG dodajući da je proizvodna cijena električne energije TE iz 43 evra, trenutna naknada od 65 evra za troškove emisiju CO2, što je zajedno niže od tržišne cijene električne energije koja iznosi 170 evra. Rovčanin je kazao da je ulaganje u ekološku rekonstrukciju TE od 54 miliona evra I dodatnih 15 miliona, kojim će efikasnost TE preći 31.5 % opravdana jer samo jedan dan rada TE dovaljan je za vraćanje rate kredita koji bi uzeli za investiciju ekološke rekonstrukcijje. On je kazao da su nasledili mnogo problema, da prethodni menadžment nije 40 godina izgradio ni jedan energetski objekat I da će ekološkom rekonstrukciju TE umjesto planiranih 27 % a povećati njenu efikasnost na 31,5 %, čime će biti ispunjene directive EU.

Rovčanin je kazao da je Slovenija je svoje TE rekonstruisala 1995. godine, a mi u 2021. i dalje raspravljamo kada će se to uraditi, te da je to je greška prethodnog upravljačkog kadra.

“Od EZ, koja funkcioniše na bazi preporuke, tražimo dodatne sate rada TE. Do kraja 2025. G završićemo ekološku rekonstrukciju TE I toplifikaciju grad Pljevlja čime ćemo ekološke parameter uskladiti sa Evropskimstandardima. Naš cilj je da održimo TE dok ne obezbjedimo druge izvore za koje je potrebno da uložmo milijardu evra. Nemamo drugog izbora nego da idemo u rješavanje problema u ekološkoj rekonstrukciji TE. Dok ne uđemo u EU, kroz Eko find finansiraćemo projkete zelene energije , ,kazao je Rovčanin I podsjetio da sun eke zemlje dobijale i šest godina za prilagođavanje energetike EU standardima. Smatra da je projekat gradnje drugog bloka TE bio strateški projekat koji na žalost nije realizovan. On je kazao da su formirali dva projektna tima za ekološku rekonstrukciju TE, da je projektni tim uspješno vodio preminuli direktor TE Dobrilo Gačević, I da je jedina opcija I obaveza EPCG da ispuni directive EU kroz ekološku rekonstrukciju TE.

Državni sekretar u MKI Marko Perunović kazao je da MKI jeste za to da TE radi dok god može u skladu sa evrospkom legislativom, da RU radi dokle može, I da su tu “da nađemo održivi način poslovanja I u finansijskom smislu isplativo za CG”.

“Mi smo na putu smo da ispunimo obaveze iz direktiva ekološom rekonstrukcijom TE i to je naš odgovr EZ Ekološkom rekonstrukciju ispunjavamo sve granične vrijednosti koje propisuje stadardi EU, eliminišemo iz vazduha potencijalno zagađenje sve zatjeve iz directive EU. Uz ekološku rekonstrukciju rješava se trajno roblem zagađenja toplifikaciju I projekte zelene energije pokrećemo zato očekujem razumjevanje iz EZ, jer mi imamo odgovor na problem, prethodna vlast 40 g nije izgradila ni jedan objekat, potrošila je sve radne sate TE”, kazao je Rovčanin.

Dušan Janjušević, predsjednik Odbora direktora RU, kazao da Poljska ima preko 80 termoelektrana I da će raditi do kraja a da CG ima samo jednu, čija emisija CO2 učestvuje svega 0,0009 odsto u ukupnoj.

“EU predstavljjamo kao baba rogu, a ja u EU vidim partnere koji su nam spremni da pomognu. Nacionalni interes je ispred svega. Moramo imati socio ekonomsku stabilnost I ne možemo se igrati sa tim stvarima. Mi smo partneri sa EU I moramo da se uskladimo , iako je prethodna administracija zakasnila u tom projektu. Moramo da dođemo sa ambicioznim planom,da dođemo do najboljeg I održivog rješenja, kazao je, dodajući da sve drugo za građane PV neće biti prihvatljivo. Janjušević je Podsjetio je da CG ima malu ekonomije u kojoj dva preduzeća ozbiljno funkcionišu (EPCG I Rudnik uglja)” I od kojih zavisi energetska stabilnost CG”, te se nada da će uz “preporuke EU ostvariti cilj koji neće odložiti naš cilj ulazak u EU.

Diana Čavor Miler, iz NVO EKO tim” , kazala je da Rumunija I Bugarska nisu dobili dodatne sate” da od sekretarijata EZ, za dva mjeseca očekuju izjašnjenje, te da “ne očekuje dobre inpute od EZ, već neke sankcije”, koje mogu biti u vidu preporuke Evropskoj komisiji ili bankama da ne podrži finansijski CG “Što će se negativno odraziti na neke buduće investicije”.