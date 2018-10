Rovčanin: DPS vlast je žrtvovala sjever Crne Gore

Prilikom jučerašnjeg sastanka potpredsjednika Vlade Milutina Simovića sa predsjednicima pojedinih sjevernih opština, posebno je ostala zapažena krajnje iritirajuća konstatacija kojom je zaključen skup: “ Vlada će nastaviti snažnu podršku razvoju sjevera“. Takođe veoma je primjetno i iskazano zadovoljstvo prisutnih predsjednika opština zbog kako su naveli „izdašne podrške Vlade“.

Ako će Vlada nastaviti podršku koju je sjeveru upućivala do sada, onda to sigurno znači još veće raseljavanje, povećanje stope nezaposlenosti, intenzivniji pad privredne aktivnosti i siguran put ka sunovratu poljoprivredne proizvodnje. Posebno je interesantno, ali nije i iznenađujuće, da nijedan od prisutnih predsjednika opština sa sjevera nije javno iznio kritički osvrt ili negativnu konstataciju o politici Vlade prema sjeveru, koja je toliko pogubna da zaista treba hrabrosti, ali i obraza prećutati je. Možda je to razlog što su, kako se iz saopštenja moglo zaključiti, sastanku prisustvovali samo predsjednici sjevernih opština u kojima DPS vrši vlast, pa i ne čudi što su hvalospjevi, „uspjesi“, i pozitivni trendovi na sjeveru razmjenjivani unutar kuće bez kritičkih tonova.

A kako je Vlada Crne Gore razvijala sjever pokazuju neumoljive crne brojke:

– samo u poslednjih dvije i po decenije sa sjevera se iselilo preko 50 000 građana; – svakog dana sjever napusti 10 stanovnika;

– na sjeveru je nezaposleno više od 20 000 ljudi

– na sjeveru je više od 11 000 korisnika socijalne pomoći.

Nakon ove poražavajuće statistike, možemo zaključiti da je saopštenje sa sastanka potpredsjednika Vlade i predsjednika dijela sjevernih opština, sročeno klasičnim političkim, tendecioznim i netačnim konstatacijama, kao i krajnje neosnovanim najavama o procvatu sjevera Crne Gore. Jednostavno, zapažanja i očekivanja potpredsjednika Vlade nisu u saglasju sa stvarnim stanjem, pa djeluju uvrjedljivo prema osiromašenom, poniženom i obespravljenom građaninu sjevera Crne Gore, kakva ih je ubjedljiva većina.

Opravdano se nameće pitanje, na koje su to zapravo razvojne projekte na sjeveru mislili pošto ih očito samo oni vide? U cilju pronalaženja odgovora važno je još jednom pitati Vladu Crne Gore:

– u kojoj fazi je izgradnja Drugog bloka Termoelektrane čije radove je svečano ozvaničio Milo Đukanović 2016. godine?

– u kojoj fazi je izgradnja pruge Pljevlja-Bijelo Polje -Berane koja treba da se prema strateškim dokumentima završi 2021.godine?

– koliko je država imala koristi u sektoru drvoprerađivačke industrije i gdje nestadoše hiljade najavljenih radnih mjesta?

– da li je država odustala od pronalaženja investitora za izgradnju cementare, imajući u vidu da Rudnik uglja namjerava da preko nataloženog laporca -sirovine za proizvodnju cementa, formira park i centar za rekreaciju?

– zašto i dalje ne poštujete zakon o životnoj sredini i spriječavate uvođenje eko takse?

– koje ste mjere preduzeli na zaustavljanju raseljavanja sa sjevera?

– zašto na sjeveru i dalje nema najavljenog aerodroma?

– koje godine, imajući u vidu aktuelni tempo razvoja, očekujete uspostavljanje regionalnog balansa ili barem smanjenje jaza između sjevera i juga države na prihvatljiv nivo?

Nažalost, sva ova i druga pitanja sama se nameću godinama, ali niko više i ne očekuje da aktuelna vlast i na jedno može odgovoriti realizacijom. Prema sjeveru se vodila i dalje se vodi nepoštena i nepravedna politika do mjere koja navodi na zaključak – DPS vlast je žrtvovala sjever Crne Gore.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST DEMOKRATA

Nikola Rovčanin, odbornik Demokrata u SO Pljevlja