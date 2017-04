Rovčanin i Krvavac: Gubimo jer opozicionu energiju rasipaju jedni, isti ljudi

Konferenciju za medije u sali Skupštine opštine Pljevlja održali su danas 6.4.2017. godine odbornici Demokratskog fronta Nikola Rovčanin i Bojan Krvavac.

Odbornik Nikola Rovčanin je izjavio:

Poštovani članovi, simpatizeri i glasači Demokratskog fronta

Prinuđen sam da vam se, nakon višemjesečne borbe na očuvanju stabilnosti i težnje za jačanjem Nove Srpske Demokratije u Pljevljima, javno obratim i iznesem svoje političke stavove. Mišljenja i razloge za nezadovoljstvo trenutnom politikom i personalnim rješenjima, nisam želio da iznosim prije okončanja Skupštine Nove Srpske Demokratije OO Pljevlja, koja je stavila pečat jednom političkom procesu.

U susret izbornoj skupštini Nove Srpske Demokratije podržao sam gospodina Milana Lekića da i u narednom mandatu bude na čelu Opštinskog odbora, ali sam kao jedan od nosilacaca politike Demokratskog fronta u Pljevljima zahtjevao da odustane od namjere da se i treći put kandiduje za predsjednika opštine, jer smatram da je to nerealno. Očekivao sam od gospodina Lekića da se u cilju jačanja stranke vodi mudrija politika i da će tu odgovornost i obavezu prepustiti nekom od mnogobrojnih političkih kadrova sa kojima raspolažemo. Moj politički stav koji ubjeđen sam dijeli dominantan dio glasča Demokratskog fronta, je da gospodin Lekić nema šansu. Zar i treći put treba da se uvjeravamo i dižemo lokalni DPS iz mrtvih negativnom selekcijom u opoziciji? Vodeći se iskustvima iz 2014. godine kada se u predvečerje lokalnih izbora desila podjela stranke, očekivao sam da se to pitanje riješi upravo sada. Time bi imali čistu političku situaciju i obezbjedili sigurnu pobjedu na lokalnim izborima. Moramo pogledati istini u oči i konstatovati da pljevaljski Odbor Nove Srpske Demokratije ima izuzetno loše odnose sa drugim opozicionim strankama. O tome govori između ostalog i bojkot Skupštine stranke od strane svih opozicionih subjekata mimo konstituenata DF-a. To nije dobro i moja je bila namjera da tu sardnju gradimo i dođemo do jedinstvenih rješenja.

Ponosan sam što su moj politički rad prepoznali građani, ali i veliki broj obrazovanih i stručnih aktivista, od kojih sam neke želio uključiti u stranačke organe. Međutim, naišao sam na otpor pod izgovorom procedura koje zaista nisu bile demokratske i statutarne. O tome svjedoči i Skupština stranke koja je pretvorena u političku tribinu na koju su pojedini članovi dolazili sa porodicama, prijateljima i komšijama, na kojoj se mogu primjetiti ljudi iz drugih stranaka I drugih opština. Vjerujem da najmanje jedna trećina prisutnih na Skupštini nije imala člansku kartu Nove Srpske Demokratije, a najmanje polovina prisutnih nije bila upoznata o problemima o kojima govorim. Je li to ona demokratska procedura koja je pružila otpor kompromisu? Onima koji su ovako postupili neka ide na obraz i neka im služi na čast.

Ali, Skupština je sprovedena i ako je izostala reakcija onih koji su trebali da reaguju na nepravilnosti, onda ne želim ni ja da na njih ukazujem. Takođe, ne želim da javno ukazujem na nepravilnosti u radu Odbora, koji dvije godine nije održao sjednicu, niti da se bavim unutrašnjim greškama, sada moje bivše stranke.

Ne mogu da pređem preko činjenice da se pruža otpor kompromisu i koristi vještačka većina za “čišćenje” neistomišljenika. Novu Srpsku Demokratiju u Pljevljima, od 2014. godine do danas, napustila je gotovo kompletna politička elita koju je iznjedrila stranka i njeni prethodnici.

Danas kada vidim da se pojedinci, koji su prepoznati po bliskosti sa lokalnim DPS-om, nameću na najodgovornije pozicije u stranci, ponosan sam što sam odbio potpredsjedničku funkciju i sada u potpunosti razumijem ljude koji su otišli iz ovakve organizacije. Za mene ovo što se dešava u pljevaljskom odboru Nove Srpske Demokratije, nisu čista posla.

Ja imam dobre odnose sa svim članovima Nove Srpske Demokratije koje sam tokom svog rada upoznao i svi odlično znaju o čemu govorim. Tamo su i moji saborci sa kojima sam izgradio prijateljske i bratske odnose koje neću da prekidam ili narušavam zbog politike kako god oni postupili, a naročito ne zbog grupe političkih kalkulanata. Zbog činjenice da sam sa gospodinom Lekićem bio višegodišnji saradnik, ne želim da dajem bilo kakve komentare koji napuštaju zonu politike i ulaze na teren ličnog i poslovnog. Ja u političkom smislu gospodinu Lekiću više ne vjerujem. Ne vjerujem da može ujediniti opoziciju ili makar njen dio, ne vjerujem da može biti faktor stabilnosti na lokalnoj opozicionoj sceni i ne vjerujem da može poraziti DPS.

Nakon osmogodišnjeg političkog staža u stranci zaključujem da ne vrijedi dalje ulagati opozicionu energiju u nju, ako je rasipaju jedni, isti ljudi i ako je koriste politički kalkulanti. Žao mi je što uporno ponavljamo iste greške i što iz poraza ništa nismo naučili. Ako neko konstantno trpi poraze i uporno mu se pruža nova šansa, to za mene nisu čista posla.

Uvijek sam doživljavao stranku kao kuću i očekivao da se u njoj problemi rješavaju kompromisom, a ne obračunima ukućana sa neistomišljenicima. Na žalost, ta kuća u Pljevljima je postala vlasništvo grupe interesno povezanih lica, u kojoj nema mjesta za čvrste opoziconare. Ako nismo bili u stanju da uredimo odnose u svojoj stranci, kako bi tek uredili rad posrnule opštine.

Svim mojim saborcima koji i dalje uprkos svemu, čvrsto vjeruju gospodinu Lekiću, čestitam novog, starog lidera i uspješan rad. Ja u ovoj projektovanoj misiji ne želim da učestvujem, jer sam opoziconar koji ima svoj stav. O svojim daljim koracima koji ni po koju cijenu neće skretati sa opozicionog kursa, uskoro ću informisati javnost. Uvjerio sam se da u političkom prostoru postoje iskrenije političke organizacije koje cijene rad i vode mudriju politiku. Mogao sam i odstupiti od svojih stavova po sistemu “u masi smrdi, ali je toplo”, ali ipak sam se odlučio da budem slobodan čovjek koji misli svojom glavom. Dio naših saboraca će se distancirati i pasivizirati, kao što je to već učinila jedna trećina Opštinskog odbora iz starog saziva, dio će nastaviti drugim opozicionim putem kao ja, a onima koji prihvataju politiku gospodina Lekića vrijeme će pokazati sve. Ponosan sam što sam bio dio opozicione priče u jednom teškom momentu u Crnoj Gori pod vodstvom Andrije, Slavena, Strahinje, Mića, Jola i cijelokupnog rukovodećeg tima. Ovo što je sprovedeno u pljevaljskom odboru, siguran sam da ima svoj cilj. Od danas ja više nisam član Nove Srpske Demokratije, stranke u kojoj sam se politički profilisao i kojoj dugujem zahvalnost. Na kraju, zahvaljujem na saradnji gospodinu Lekiću i želim mu uspjeh na ličnom i porodičnom planu.

Na osnovu odborničkih mandata koje nam je narod povjerio, a koje smo našim radom udvostručili, formiraćemo i novi odbornički klub koji će u narednom periodu nastaviti opoziciono djelovanje u lokalnom parlamentu.

Pametnome dosta.

Odbornik Bojan Krvavac je izjavio:

Odluka za ovako radikalan potez, leži u činjenici da sam izgubio povjerenje u rukovodstvo Demokratskog fronta. Niz povučenih poteza, koji se dešavaju u poslednje vrijeme, navode me na zaključak da su Pljevlja bitna samo u momentima predizborne kampanje, da bi se iste okoštale strukture zadržale još koji mandat na postojećim pozicijama u Podgorici.

Kako drugačije objasniti poteze koje vuku čelnici DF-a, kojima konstantno zatiru energiju mladih ljudi, koji su bili nosioci apsolutno svake kampanje DF-a, dok se povjerenje i dalje ukazuje decenijskim opozicionarima, okoštalim penzionerskim struktrurama u opoziciji.

Kao član DF-a, godinama sam se trudio da artikulišem kroz odbornički mandat, kao i kroz cjelokupan politički rad, nezadovoljstvo građana Pljevalja haotičnim i beznadežnim stanjem u Pljevljima koje je trenutni DPS režim kreirao. Međutim, zaista ne želim da ulažem svoju mladalačku energiju, svoje zdravlje kao i mir svoje porodice u pozicioniranje lažnih opozicionara, da se borim za fotelje decenijskih partijskih aparatčika, podgoričkih i nikšićkih političkih lobija.

Kako objasniti činjenicu da se konstatno, u svakom gradu u Crnoj Gori, zatire mladost, energija, želja za promjenama, a opozicija ima toliko kvalitetnih kadrova koji bi mogli srušiti DPS, za razliku od vječitih opozicionih gubitnika koji nikada nisu snosili odgovornost za svoje poraze.

Ne želim da budem korišten kao topovsko meso koje će biti upotrebljeno u nekom salonu u Podgorici, u trgovini velikih.

Ušao sam u sve ovo časno, pošteno, opoziciono dišem od kad sam se rodio, roditelji su mi usadili opozicioni kod od rođenja, ali jednostavno ne mogu više da podržavam krajnje sumnjive poteze favorizovanja ljudi koji su godinama unazad činili samo korist režimu DPS-a, a štetu opoziciji.

Jedino što me je u poslednje držalo da budem dio DF-a u Pljevljima su ljudi, glasači, kao i časni članovi OO Demokratske narodne partije u Pljevljima, koje je rukovodstvo DF u podgorici brutalno koristilo za svoje lično decenijsko pozicioniranje. Naravno, čast izuzecima koji i sada podnose lične žrtve u borbi sa DPS-režimom.

Na kraju bih kazao da želim svu sreću kako na porodičnom , tako i na političkom planu, Presjedniku OO DNP- a Pljevlja, Vladislavu Bojoviću, za koga se nadam da će uspjeti da se izbori za poziciju čelnog covjeka DF-a Pljevlja, koju on jedini zaslužuje.