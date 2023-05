Rovčanin i Lekić imaju najveće plate u Pljevljima

Iako su zarade zaposlenih u Opštini Pljevlja nedavno znatno uvećane, još uvijek najveće plate primaju zaposleni u energetskim kompanijama.

Iz opštinske organizacije Saveza sindikata kažu da nemaju podatak koliko trenutno iznosi prosječna zarada na nivou opštine, jer je poslednjih mjeseci došlo do značajnog uvećanja plata u javnom sektoru. Ipak, naglašavaju, da su zarade zaposlenih u Rudniku uglja i Termoelektrani i dalje ispred zarada u drugim oblastima. Prema zvaničnim podacima Nikola Rovčanin izvršni direktor Elektroprivrede Crne Gore je Pljevljak sa najvećom zaradom. On je na mjesečnom nivou tokom prošle godine primao platu od 3. 200 do 4.288 eura, koliko prima trenutno. Na drugoj poziciji je Milan Lekić izvršni direktor Rudnika uglja sa platom od 3. 295 eura. Na trećoj poziciji je predsjednik odbora direktora Rudnika uglja Dušan Janjušević sa platom od 2.900 eura. Inače, prosjek zarada u enegetskom sektoru odavno je prešao preko 1.000 eura.

– Svakako su zarade u energetskom kompanijama najveće. Na prvom mjesu su i dalje zaposleni u CEDIS-u, Termoelektrani i Rudniku uglja. Inače,potpisivanjem granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa došlo je do značajnijeg povećanja zarada u lokalnoj upravi. Radi se o povećanju od preko 20 odsto – kaže za „Dan“ Ratko Pejović predsjednik pljevaljskog povjereništva Saveza sindikata i dodaje da je dobro što su uvećane zarade zaposlenima u lokalnoj upravi sa srednjom školom, koje su bile izuzetno niske i u jednom momentu, nakon uvođenja programa Evropa sad, jedva su se razlikovale od zarada zaposlenih sa osnovnom školom

Izvor-dan