ROVČANIN: IZUZETAN HIDROENERGETSKI POTENCIJAL ĆEHOTINE

Rijeka Ćehotina ima izuzetan hidroenergetski potencijal, kazao je izvršni direktor Elektroprivrede Crne Gore, Nikola Rovčanin, podsjećajući da je svojevremeno idejnim rešenjem bilo predviđeno 7 hidroelektrana sa godišnjom proizvodnjom od 787,42 GWh struje.

“ To su HE Crkvice, HE Paljevina, HE Kataban, HE Zagrad, HE Pljevlja, HE Gradac i HE Granica, što bi po tržišnim cijenama dalo na godišnjem nivou oko 8️⃣0️⃣ miliona eura.

Ovo je energetsko blago države, nova razvojna šansa Pljevalja i potpuno oživljavanje Gradca i Šula, malih radničkih varošica, koja su dominantno raseljena“, istakao je Rovčanin.