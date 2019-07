Rovčanin: Koliko su funkcioneri DPS-a uradili za Pljevlja, vidljivo je na svakom koraku

Ako neki politički subjekt danas u Crnoj Gori ima razloga za nervozu, to je upravo DPS, a naročito Opštinski odbor u Pljevljima. Ima li težeg udarca za jednu politiku, nego kada je osudi onaj koji ju je do juče predvodio? Ima li većeg poraza za jedan odbor, od priznanja političke nemoći i to sa adrese njegovog lidera? Ima li većeg fijaska od prisilnog zastupanja već poražene politike, koju osuđuje danas ubjedljiva većina građana?

Koliko su funkcioneri DPS-a „srasli za fotelje“ , kako ocijeni vaš doskorašnji lider, uradili za Pljevlja, vidljivo je na svakom koraku. Niste valjda pomislili, ili da možda ne namećete građanima da se zadovolje fontanom ili sa par stotina metara pločnika u 21.vijeku? Upravo su Pljevljaci osjetili kako to izgleda DPS predizborni asfalt, kako se to otvara i gradi Drugi blok TE, zatim Cementara, kako se to postavljaju šine za prugu Pljevlja-Bijelo Polje, kako se to brine o životnoj sredini na DPS način. Niko na ljepši način nije pocijepao stranice programa DPS-a od Mirka Đačića koji ga je zajedno sa vama i sačinjavao.

Zar mislite da građani Pljevalja treba da progutaju priču o toplifikaciji koju obećavate 30 godina? Zar trovanje vazduha, rijeka i zemlje nije dio vaše politike? Da li su Demokrate otjerale 5000 radnika na ulice ili DPS? Da li su Demokrate zatvorile na desetine fabrika u Pljevljima ili DPS? Da nisu Demokrate dovele Brkovića da gospodari šumama ili vi iz DPS-a? Da nisu Demokrate napravile takav ambijent, u kome je broj investitora nula, broj novootvorenih radnih mjesta nula, a broj raseljenih preko 10 000? Da nisu možda Demokrate uništile sportske klubove ili politika DPS-a? Da nisu Demokrate urušile zdravstveni sistem u Pljevljima ili vaša politika?

Vi dobro znate, da argumenti nisu na vašoj strani. Ako ponekad i pomislite da možda poneki jesu, sjetite se šta je rekao Mirko Đačić koga ste do koliko juče, predstavljali kao spasioca i izbavitelja. Uvjeren sam da najmanje 1/4 odbornika parlamentarne većine iz redova DPS-a, a vjerovatno i više od toga, čvrsto stoji na Đačićevom kursu. Ako njegova ambicija za novom političkom formom djelovanja nije dio unaprijed smišljene političke zamke za opozicione birače, a vrijeme će to pokazati, zaočekivati je rušenje lokalne vlasti u Pljevljima. To je razlog pojačanog intenziteta nervoze koju ispoljavate, uz očigledni raskol u DPS-u koji je krenuo upravo iz Pljevalja.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST DEMOKRATA

Nikola Rovčanin, portparol Demokrata