Rovčanin: lokalna vlast u Pljevljima gubi tlo pod nogama

– Očekujem od nove Vlade Crne Gore, odnosno nadležnog ministarstva da razmotri mogućnost raspuštanja Skupštine opštine Pljevlja u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi jer ista ne vrši i svjesno odbija da vrši svoju funkciju, čime bi se stekli uslovi za održavanje prijevremenih lokalnih izbora.

Za to vrijeme nanijeta je ogromna materijalna šteta gašenjem dva lokalna preduzeća, D.O.O “Agencija za stambeno poslovni fond“ i D.O.O „Komunalne usluge”. Napominjem da je predsjednik Opštine zaključkom SO Pljevlja od decembra mjeseca 2019. godine bio dužan da Skupštini predloži plan sanacionih mjera za ova preduzeća što nije učinio. U međuvremenu, jedno je likvidirano, a drugo je u fazi sprovođenja stečajnog postupka.

Takođe, nije usvojen niti jedan izvještaj o radu lokalnih komunalnih preduzeća što je bilo neophodno do kraja maja ove godine. Uz to do kraja maja mjeseca predsjednik Opštine Pljevlja je bio dužan da dostavi i završni račun budžeta što takođe nije učinio.

Napominjem da predsjednik Opštine nije od 2018.godine predložio ni Strateški plan razvoja opštine Pljevlja, što je razlog za njegovo razriješenje u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi.

Dakle, SO Pljevlja se nalazi u stanju potpune blokade, a današnji postupak napuštanja sjednice od strane odbornika DPS-SD-BS zbog nedostatka većine, uprkos činjenici da je sjednici prisustvovao 31 odbornik, predstavlja kukavički čin. Takođe, napuštanje sjednice od strane predsjednika SO Pljevlja predstavlja skandal nezabilježen u istoriji parlamentarizma.

Sve ovo upućuje na zaključak da lokalna vlast u Pljevljima gubi tlo pod nogama.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST DEMOKRATA

Nikola Rovčanin, predsjednik Kluba odbornika Demokrata u SO Pljevlja