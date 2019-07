Rovčanin: Ohrabrujuće je da urušavanje DPS kreće iz Pljevalja

Da je politika DPS-a u Pljevljima doživjela potpuni fijasko, potvrđuje i priznanje njenog dojučerašnjeg lidera i promotera, Mirka Đačića. Svi argumenti o katastrofalnoj i pogubnoj politici DPS-a koje je Demokratska Crna Gora uporno saopštavala, dobili su potvrdu svoje ispravnosti čak i od čovjeka koji se svojevremeno suprostavljao tim stavovima. Sada, nakon 30 godina djelovanja takve politike u Pljevljima koja je zatvorila fabrike, devastirala životnu sredinu, 5000 radnika poslala na ulicu, raselila više od 10 000 stanovnika, uslijedilo je priznanje njene nemoći, pogubnosti i pustoši koju ostavlja za sobom.

Međutim, ono što je politički ohrabrujuće jeste saznanje da će urušavanje DPS-a upravo krenuti iz Pljevalja. Raskol u DPS-u je vidljiv i nezaustavljiv, ne samo zbog javnog istupanja Mirka Đačića, već zbog činjenice da je u toj partiji širom Crne Gore na stotine Đačića i samo je pitanje trenutka kada će koji progovoriti i slobodno izraziti ono što misli. Poslednji stavovi bivšeg predsjednika Opštine Pljevlja, samo su neki u nizu dokaza koji potvrđuju i dodatno razotkrivaju da je DPS interesna skupina ljudi koji su, kako i sam kaže, „srasli za fotelje“. Đačićeva izjava takođe potpuno urušava sva dosadašnja obećanja ljudi iz vrha vlasti, cijepa sve stranice DPS programa i spušta zavjese na dugogodišnju predstavu u kojoj je i sam vodio jednu od glavnih uloga. Sada se očekuje da DPS potraži „državnog neprijatelja 2“.

Međutim, u ocjeni ovih naglih istupa, naročito opoziciona javnost mora biti izuzetno oprezna. Da li je Đačićev istup iskren ili politički dogovoren i sračunat, pokazaće vrijeme. Uvjeren sam da u redovima odbornika DPS-a u aktuelnom sazivu lokalnog parlamenta ima najmanje ¼ Đačićevih istomišljemika, a usudio bih se reći i više. To su isti oni ljudi koji su do juče njegove stavove branili sa nevjerovatnom energijom, a sada ih za parlamentarnu većinu u kojoj sjede vezuje samo goli interes. Ako najavljeno formiranje nove forme političkog djelovanja nije samo još jedan pokušaj prevare opozicionih birača, onda je za očekivati i rušenje vladajuće većine u Pljevljima. Građani su prepoznali i do sada iskusili veliki broj političkih predstava, pa sam uvjeren da neće prihvatati političke pravce koji su naglo iskočili iz režimskog kolosjeka i mogu predstavljati samo politički mamac, za interese DPS-a.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST DEMOKRATA

Nikola Rovčanin, portparol Demokrata