Imajući u vidu da velikom broju korisnika DOO“Grijanje“ nije pružena kvalitetna usluga u skladu sa obavezama koje proizilaze iz Odluke o snabdijevanju toplotnom energijom SO Pljevlja, to je legitimno izvršiti korekciju računa za mjesece u kojima nije bilo zadovoljavajuće zagrijevanje. Smatram da teret finansijskog opterećenja za subvencionisanje spornih računa usluga grijanja treba da preuzme opština Pljevlja kako se ne bi ugrozilo poslovanje DOO“Grijanje“. Siguran sam da su zaposleni u ovom Društvu, naročito radnici kotlarnice u Skerlićevoj uložili napore i predan rad, ali loš kvalitet uglja, ekstremno niske temperature i tehnički problemi nisu dozvolili da se ispuni zahtjevani kvalitet usluge velikom broju korisnika, koji su prinuđeni da se izlažu dodatnim finansijskim troškovima za zagrijevanje svojih domaćinstava. Ova grejna sezona treba da bude alarm opštini Pljevlja, da novac prije svega uloži u postojeći toplovodni sistem i da opet razmisli o opravdanosti gradske toplane. Trajno rješenje zagrijevanja domaćinstava u Pljevljima uz prihvatljive ekološke standarde moguće je samo uz realizaciju projekta toplifikacije sa toplotnim izvorom u TE Pljevlja. To je finansijski zahtjevan model koji konačno mora pronaći mjesto u državnom budžetu uz pritisak koji bi napravili svi politički akteri. Nažalost, decembarska skupština je svjedočila o tome da aktuelna lokalna vlast radi za energetske kompanije i da nema spremnosti za uvođenje ekološke takse zagađivačima, a kako očekivati višemilionski zahtjev prema Vladi. Takođe,problemi u rukovođenju DOO“Grijanje“ izazvani unutarpartijskim i unutarkoalicionim previranjima, oličeni u smjenama i ostavkama direktora, stvorili su dodatne probleme u funkcionisanju. Sve to utiče na krajnje korisnike. Lokalna vlast kao da zaboravlja da su usluge grijanja u Pljevljima, usluge od javnog interesa. Nakon ogromnog nezadovoljstva građana čiji su domovi priključeni na gradski toplovod, možemo konstatovati da ova lokalna vlast nije ispunila javni interes u ovoj oblasti. U svakoj pravnoj državi, a Crna Gora to nije, neko bi morao preuzeti odgovornost. Ali kako do sada u možda većim greškama to nije bila praksa, pravedno je da se sporni računi za grijanje povuku i nezadovoljni potrošači oslobode plaćanja.

Funkcioner i odbornik Demokratskog fronta

Nikola Rovčanin