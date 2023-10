Rovčanin za „Dan“: Radimo sve da ne dođe do poskupljenja struje

Elektroprivreda teži da ne dođe do poskupljena struje građanima. Prethodne dvije godine bile su veoma izazovne, imajući u vidu globalnu energetsku krizu, koja se reflektovala enormnim rastom cijena struje na berzi. Ipak, jedina smo energetska kompanija u Evropi koja je u takvim okolnostima uspjela da kumulativno ostvari tri parametra: ne poveća cijene struje građanima, ne koristi nijedan cent državnog novca i ostvari profite u poslovanju, kazao je za „Dan“ izvršni direktor Elektroprivrede Nikola Rovčanin.

– Javnost treba da zna da u računu za struju EPCG učestvuje sa oko 40 odsto, a to je aktivna energija. Dakle, račun ne zavisi samo od EPCG. Naša teza da ne povećavamo cijenu aktivne energije zasnivala se na održavanju povjerenja i redovne naplate koja je oko 100 odsto i koju smo održali. Redovnost uplata korisnika je od ključne važnosti za kompaniju – istakao je Rovčanin.

Predsjednik Odbora direktora EPCG Milutin Đukanović nedavno je najavio da će od 1. januara biti više cijene struje, pa smo poslali pitanja EPCG kako bismo saznali u kojoj mjeri se može očekivati povećanje cijene struje, koje je u ovoj godini, i pored najava, izostalo i Crna Gora uopšte nije osjetila energetsku krizu, za razliku od velikog broja razvijenih zemalja Evrope.

Pitali smo i za CEDIS, odnosno da li je odobrena finansijska konsolidacija u tom preduzeću, kako je najavljivano lani kada je ćerka firma EPCG odlučila da ne traži povećanje cijena za svoje usluge, a usljed kojih bi došlo do povećanja cijena struje.

– EPCG plaća višemilionske iznose za takozvanu „G komponentu“ i obaveze prema COTEe-u. Smatramo da su ovi izdaci veliki, daleko veći od evropskog prosjeka, pa bi se njihovim umanjenjem dio mogao eventualno usmjeriti zakonskim mehanizmima CEDIS-u, kako bi se sanirala razlika u cijenu nabavne i prodajne cijene, za gubitke na mreži. CEDIS je pretrpio najveću štetu od energetske krize. Međutim, dobrom organizacijom i poslovanjem kontinuirano smanjuje gubitke na mreži, brzim intervencijama otklanja kvarove i paralelno ulaže u mrežu. Nažalost, nemoguće je da se neki proizvod, pa i struja, kupuje po višoj, a prodaje po nižoj cijeni, a da se pritom ostvari profit. To je prosto nemoguće. Neke političke organizacije ove zakone tržišta žele pripisati rukovođenju, što je zaista neozbiljno – naglasio je Rovčanin.



Posjeta SAD od višestrukog značaja

Rovčanin je nedavno sa predsjednikom Odbora direktora EPCG bio u posjeti SAD.

– Ta posjeta delegacije EPCG bila je višestruko značajna. Za razvoj energetskog sistema ključne su investicije iz visoko razvijenih zemalja kao što su SAD, koje bi svojim tehnologijama povećale kvalitet, efikasnost i sigurnost, ali isto tako poboljšale poziciju Crne Gore kao investicione destinacije i na polju energetike. U tom kontekstu, imali smo niz bilateralnih susreta sa američkim kompanijama i finansijskim institucijama. Bili smo učesnici i jednog od najvećih sajmova energetike na svijetu u Las Vegasu i tom prilikom se sastali sa najvećim svjetskim kompanijama i proizvođačima opreme, a ujedno i posjetili solarnu elektranu u Nevadi, koja je na visokom tehnološkom nivou uz sistem baterija za skladištenje energije. Upravo su baterije za skladištenje neophodna komponenta za naš energetski sistem, kako bismo maksimalno koristili potencijal solarnih elektrana i čuvali energiju kada je cijena niska, a prodavali kada dostiže visoke iznose na tržištu – rekao je Rovčanin.

Prema njegovim riječima, CEDIS, koji je regulisana djelatnost, u ovakvim okolnostima predao je Regulatornoj agenciji za energetiku zahtjev za novo usklađivanje cijena iz stavke gubitaka na mreži.

– Kako sam informisan, RAE će odluku donijeti 1. decembra, i tu odluku ne mogu da prejudiciram. Treba sačekati nadležni državni organ – rekao je Rovčanin.

Podsjetio je da je skupština akcionara odobrila CEDIS-u na ime dokapitalizacije 21,6 miliona eura, koji iznos je uplatila EPCG.

– Ovo su mjere Skupštine akcionara EPCG, kojim se pomaže ćerki firmi koja je trpjela štetu zbog globalne krize. Da su građanima ispostavljani računi po tržišnim cijenama, bili bi nekoliko puta veći. Ovako, struja je gotovo jedini proizvod koji drži istu cijenu više od decenije. Svjesni smo doprinosa EPCG u dosadašnjem poslovanju na inflatorna kretanja u zemlji – kazao je Rovčanin.

Prema njegovim riječima, Crna Gora je imala najveći rast ekonomije u Evropi, od 6,9 odsto. Na rast je dominantno uticala proizvodnja struje, gotovo 50 odsto ukupnog izvoza države.

– Hidrologija je svakako uticala na proizvodnju električne energije, ali ono što je ključno – pogonska spremnost proizvodnih objekata EPCG, koji bilježe rekorde u ostvarenju planova i kontinuitetu rada. Uzalud bi bila hidrologija da proizvodni objekti ne odgovore zadatku. Ali su zaista ne samo na visini zadatka, nego na ponos državi – zaključio je Rovčanin.

Zakone prilagoditi potrebama države

Rovčanin je istakao da je ključna državna strategija na polju liberalizacije kada je u pitanju prohodnost investicija.

– Zakoni treba da se prilagode potrebama države i brzom investicionom skoku. Crna Gora ima izuzetan energetski potencijal i ovu šansu ne smijemo propustiti. Da li je to poseban zakon o strateškom planiranju koji bi posebno tretirao velike projekte iz oblasti energetike, saobraćaja i turizma, ili neko drugo rješenje, to je tema za razmatranje nadležnih organa. U postojećem stanju, imamo situaciju da dolazi do direktnog sukoba zakona koji prosto koče procese. Recimo, čak i kod godišnjeg izbora revizora sukob zakona o javnim nabavkama i o privrednim društvima dovodi kompaniju u nelagodnu poziciju u postupanju – kazao je Rovčanin.

