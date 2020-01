RTCG nije objavila reagovanja na izjavu Đukanovića i informaciju o sjednici SO Pljevlja

MEDIA CENTAR PODNIO PRIGOVORE

Media centar je dostavio danas Komisiji Radio televizije Crne Gore (RTCG) za predstavke i prigovore slušalaca i gledalaca dva prigovora u vezi sa izvještavanjem javnosti u centralnoj informativnoj emisiji Dnevnik 2 od 28. januara, saopšteno je danas iz te nevladine organizacije (NVO).

„Media centar smatra da je u Dnevniku 2 došlo do kršenja profesionlanih pincipa i standarda RTCG neobjavljivanjem informacija, odnosno reagovanja opozicionih političkih partija u vezi sa izjavama predsjednika Demokratske partije socijalista (DPS) Mila Đukanovića, datim na sjednici Opštinskog odbora ove partije u Tivtu“, navodi se u saopštenju Media centra koje potpisuje Goran Đurović, direktor Media centra.

U saopštenju se dodaje da je na sjednici OO DPS u Tivtu, predsjednik DPS povodom protesta u vezi sa Zakonom o slobodi vjeroispovijesti, izjavio: „Ne dozvolite da se vaša vjerska sloboda zloupotrebljava na način na koji se ovih dana zloupotrebljava da bi se srušila Crna Gora. Ne dozvolite da budete dio tog ludačkog pokreta“.

„U ovom slučaju, došlo je do kršenja profesionalnog standarda koji se odnosi na kredibilitet jer „informativni programi moraju tačno da prenose događaje, podatke i izjave, omugućavajući gledaocima i slušaocima da sami formiraju stavove. Novinari i urednici su odgovorni ne samo za ono što objave, već i za ono što prešute a od interesa je za javnost.“ Tokom emisije, nakon priloga o sjednici OO DPS, koji je trajao 220 sekundi, nisu objavljena reagovanja parlamentarnih opozicionih političkih partija u vezi sa pomenutom izjavom predsjednika DPS, koja je okarakterisana kao uvredljiva za veliki broj građana koji učestvuju na protestima“, kazali su iz Media centra.

Iz te NVO su kazali da je interes javnosti da zna šta misle predstavnici opozicionih partija o izjavi predsjednika DPS.

Kazali su i da je u istoj emisiji Dnevnik 2 došlo do kršenja profesionlanih pincipa i standarda RTCG neobjavljivanjem informacija u vezi sa održavanjem sjednice Skupštine opštine (SO) Pljevlja.

„Na toj sjednici bilo je planirano usvajanje Deklaracije u vezi sa Zakonom o slobodi vjeroispovijesti. Sjednica SO Pljevlja nije održana zbog nedostatka kvoruma, iako su se dva odbornika DPS, koja vrši vlast u Pljevljima, odazvali pozivu na sjednicu, iskazujući spremnost da raspravljaju o pomenutoj Deklaraciji. Sa druge strane, u istoj emisiji Dnevnik 2 emitovan je prilog sa sjednice SO Herceg Novi, u kojoj vlast ne vrši DPS, a koja takođe nije održana zbog nedostatka kvoruma. U prilogu su odbornici vlasti i opozicije u Herceg Novom imali priliku da saopšte svoje stavove u vezi sa dnevnim redom i neodržavanjem sjednice.

U ovom slučaju, došlo je do kršenja profesionalnog standarda koji se odnosi na kredibilitet“ kazali su iz Media centra.

Poručili su da je interes javnosti je da se upozna sa razlozima neodržavanja sjednice SO Pljevlja, sa dnevnim redom sjednice i stavovima odbornika iz vlasti i opozicije u odnosu na tačku dnevnog reda.

„Neobjavljivanjem informacija sa sjednice SO Pljevlja, javnost nije imala mogućnost da čuje stavove dva odbornika DPS u vezi sa Deklaracijom koja je bila na dnevnom redu, odnosno da čuje stavove odbornika DPS u vezi sa Zakonom o slobodi vjeroispovijesti. Na ovaj način TVCG nastavlja da skriva informacije od javnosti, pokazujući, po ko zna koji put, neprofesionalizam u radu i da nije u funkciji ostvarenja interesa svih građana koji i finansiraju njen rad“.