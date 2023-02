Rudar među četri najbolje ekipe u Kupu

KUP CRNE GORE ZA RUKOMETAŠE 1/4 finale

Rudar-Komovi 28:26 (13:15)

Dvoarana S.C. „Ada“. Gledalaca oko 200. Sudije: Miljan Vešković i Novica Mitrović. Sedmerci: Rudar 2(1), Komovi 3(1). Isključenja: Rudar četri minuta, Komovi 12 minuta.

Rudar: Čolović, Anđelić, Gazdić, Jokić 3, Radovanović 8, Ćuzović 1, N. Vuković 5, Sokić, Alavać, Matović 5, S. Vuković, Racković 5, Vukas, Knežević 1.

Komovi: Marijanović, Stojanović 1, F. Mašović, Milović 3, Bacanović, Stojanović 4, Trifunović 6, Elezović 2, Marijanović, A. Kastratović, Ćirović, Bakić 6, N.Mašović, Arsović, M. Kastratović 4, Dragović.

Mlada ekipa Rudara predvođena Nemanjom Vukovićem nakon neizvjesne utakmice do poslednjeg minuta savlada je ekipu Koma, i tako izborila plasman na završni F4 turnir Kupa Crne Gore. Ono što je važno napomenuti to je da je Rudar nakon više od dvije decenije jedan od glavnih favorita za osvajanje trofeja, a to su dokazali dobrim partijama u dosadašnjem dijelu sezone. Da ekipa Rudara ima karakter pokazalo je to da su odgovorili na vrlo grubu igru protivnika i uspjeli da preokrenu prednost od dva gola gostujuće ekipe nakon prvih trideset minuta igre u svoju korist.

Izvor-pvportal