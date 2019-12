Rudar savladao Kotor, Pljevlja bolja od Akademika

I B liga za košarkaše

Oba košarkaška kluba iz našeg grada proteklog vikenda upisala su pobjede u mečevima I B košarkaške lige, i tako ostala u trci za vrh tabele.

Akademik-Pljevlja 76:83 (17:12, 22:20, 21:21, 16:30)

Podgorica Sala Univerzitetskog sportskog i kulturnog centra. Gledalaca oko 30. Sudije: Karioina Radinović (Podgorica), Mihailo Krivokapić (Cetinje) i Vasilije Jovanović (Nikšić).

AKDEMIK: Jovović, Mandić 10, Nikolić 9, M. Bulatović 13, Gardašević 6, Benjamin 3, Nedić, Tončić 21, N. Bulatović 7, Kruška 5, Živković 2.

PLJEVLJA: Kostić 22, Sandić, J. Jelovac, M. Jelovac 26, Planić, Čepić, Radović 11, Milikić 4, Vemić, Gačević, Prelević 16, N. Jelovac 4.

Pljevlja su nakon velike borbe i preokreta u poslednjoj dionici utakmice došla do pobjede koja su ih ostavila u borbi za sam vrh tabele. Drugoplasirani tim mučio se do 36. minuta utakmice kada su Pljevljaci drugi put na ovoj utakmici prešli u vođstvo. To kao da je dalo snagu i sigurnost pulenima Mikija Jelovca u odbrani i jednostavno su zatvorili sve prilaze košu nezgodnoj mladoj ekipi iz Podgorice. Od tada pa do kraja utakmice domaći su uspjeli da postignu samo osam peona, dok su Pljevlja ubacila 17 poena i zabilježila trijumf koji ih je ostavio na drugom mjestu tabele sa utakmicom manje. Goste su na ovoj utakmici do pobjede vodili Miloš Jelovac i Nikola Kostić, a kod gostiju bolji od ostalih bio je Nikola Tončić.

Rudar-Kotor 87:56 (26:23, 21:13, 19:15, 21:5)

Dvorana. S.C. „Ada“. Gledalaca oko 150. Sudije: Dejan Šanjević (Nikšić), Sava Ćetković ( Golubovci) i Stefan Kuburović (Podgorica).

RUDAR: Ž. Terzić 11, Janković 11, Vemić, Cupara 14, Zečević, Tošić 1, S. Terzić 12, Vraneš, Starovlah 18, Džaković 20.

KOTOR: Rozer 14, Đuranović 4, Kiš, Begović 12, Mačić 21, Lučić 3, Vujović, Kordić, Bubanja 2.

Rudar je bez veće muke savladao, drugi put ove sezone, Kotor i ostao na trećem mjestu. Prva četvrtina bukvalno je bila bez odbrana i Kotorane je, kao i domaće, služi šut. Već u nastavku igre presudio je kvalitet i bolja igra u odbrani domaćih. Poslednji dio utakmice Rudar je bio potpuno dominantan i došao do važnih bodova. Pored kapitena Dejana Džakovića razigrao se i Vladimir Starovlah od koga se očekuju još bolje partije tokom nastavka sezone.

tabela:

Podgorica 8-2 18

Pljevlja 7-2 16

Rudar 6-4 16

Mornar II 7-1 15

Akademik 5-4 14

Pro Basket 3-7 13

Tara Basket 1-9 11

Kotor 1-9 11

izvor: pvportal.me