Rudar sinoć poražen od Petrovca

Rudar-Petrovac 0:2 (O:2)

Stadion pod Golubinjom. Gledalaca oko 200. Sudija: Miloš Savović (Podgorica). Pomoćnici: Aleksandar Đikanović (Nikšić) i Srđan Jovanović (Bar). Strijelci: Raičević u 29. i Ražnatović u 37. minutu. Žuti kartoni: Stijepović (Rudar), Ražnatović (Petrovac).

RUDAR: Helić, Tomašević, Perišić, Kašćelan, Stijepović, Ćuković, Seratlić, Tahirović (od 73. Ernec), Racković, Tiago Faria, Mrdak (od 71. Gogoć).

PETROVAC: Mugoša, Ražnatović, Savović, Mikijelj, Medigović, Marković, Kalezić, Muharemović (od 71. Đurđević), Raičević, P. Vukčević (od 78. Savić), I. Vukčević (od 59. Ilić)

Rudar je još uvijek bez pobjede u ovom, trećem dijelu prvenstva, a Petrovac nastavlja siguran bijeg iz zone baraža. Kada jedan tim pobjedi na gostujućem terenu sa 2:0, ne može se reći da je nezasluženo, jer su gosti iskoristili dvije, od tri greške odbrane Rudara. Sa druge strane domaćin iz desetak pokušaja iz peterca, nije uspio da zatrese mrežu protivnika.

–Ako je računate ozbiljnu šansu gdje čovjek pogodi sa četrdesetak metara, a lopta putuje do gola sedam minuta, onda ste u pravu. No dobro, nikada nisam plakao, a neću ni večeras. Međutim, ako nekog interesuje neka zna da smo igrali bez pet standardnih igrača, a opet smo u svim segmentima osim u realizaciji, nadigrali protivnika. Momci su dali maksimum nemam nikom šta prigovoriti, suze igrača na kraju utakmice govore za sebe. Mislim da u drugom poluvremenu Petrovac nije prešao centar, vrlo emotivno je pričao poslije utakmice strateg Rudara Edis Mulalić.

Od početka se vidjelo da su gosti došli po bodove, jer se igralo otvoreno na obje strane, a već u 2. minutu do šut Halila Muharemovića izblokirao je Predrag Kašćelan. U 16.minutu iskosa sa desne strane sa sedam metara volej Ivana Rackovića završio je iznad gola, a u 20. minutu revanširao mu se Miloš Kalezić koji je sa iste udaljenosti pogodio stativu. Samo tri minuta nakon toga Tiago Faria, sam sa pet metara, šutirao je glavom, a najbolji pojedinac utakmice Sava Mugoša čudesno odbranio. U 29. minutu poslije centaršuta sa desne strane Kalezića, zaboravljeni Milivoje Raičević, sa pet metara, glavom je zakucao loptu u mrežu. Tri minuta kasnije,Prvo Milivoje Mrdak, a kasnije Tiago sa dva metra nisu uspjeli loptu da ubaci u gol i usliejdila je kazna. Nekadašnji igrač Rudara Antrija Ražnatović raspalio je, sa sa oko 35 metara, sa lijeve strane iskosa, po lopti koja je izgleda iznenadila Ervina Helića, i pored stative završila u mreži. To je bilo sve od gostiju, ali dovoljno za tri boda.

U nastavku utakmice igralo se na jedan gol, a prvu šansu za Rudar imao je Igor Ćuković koji je probao iskosa sa lijeve strane parabolom, ali ponovo je Muguša paradom sačuvao gol. Ređali su se napadi Rudara kao na traci, a pokušaji Mrdaka u 54., Slobodana Perišiča u 74, Rackovića u 75, Gogića, u 78, Tiaga u 80, sa par metara od gola nisu urodili plodom Mugoša je bio nesavladiv. U 83. minutu u kaznenom prostoru Petrovca pao je Tiago, ruka gostujućeg igrača bila je na grudima Brazilca i prilikom pada izgledalo je da arbitar Savović ne bi pogriješio da je pokazao na bijelu tačku. Do kraja domaći su se teško mirili sa tom odlukom, a kada je utakmica sa šest izmjena produžena svega tri minuta, Petrovac je već počeo da slavi. Junak utakmice Sava Mugoša kazao je da on i njegovi saigrači došli do cilja.

-Teška utakmica, ali dobra i kvalitetna sa puno šansi. Imali smo prvu šansu, Muharemović je mogao možda bolje da reaguje, ali na kraju je sve dobro ispalo po nas. Kasnije je Tiago promašio, tačnije uz dosta sreće sam odbranio loptu i to nas je podiglo, kasnije uslijedio i vodeći gol. Na kraju smo osvojili tri boda po koja smo i došli, kazao je Mugoša.

Izvor: pvportal.me