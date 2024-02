Rudarima povećati plate i nivo zaštite

Ministar rudarstva i energetike Saša Mujović poručio je da se voditi računa da pozicija rudara i njihov status u društvu bude mnogo bolji, da njihova primanja i socijalni momenat bude na većem nivou, te da mjere zaštite uvijek budu na najvećem nivou. On je danas posjetio pljevaljski Rudnik uglja i razgovarao sa menadžmtom kompanije o nesreći u kojoj je juče 37-godišnji N.P. poginuo na radnom mjestu.

Mujović je izrazio saučešće porodici nastradalog rudara i istakao da nas nesrećni događaji, poput jučerašnjeg, upozoravaju da „moramo pokazati najveći mogući nivo odgovornosti prema njima i truditi se da im život, koliko je to moguće, olakšamo“.

ISTRAGA U TOKU

Poginuo radnik Rudnika uglja u Pljevljima26. 02. 2024.2

„Dio sam uvjerenja da je sve urađeno onako kako to procedura nalaže, da su ispoštovane sve mjere zaštite i da se zaista radi o spletu, odnosno krajnje nesrećnom slučaju. Ovo je takođe potvrda da najčešće oni najbolji stradaju i oni koji su ovaj posao već praktično pretvorili u dnevnu rutinu. Takođe, državna tužiteljka je izašla na lice mjsta, očekujemo nalaz rudarskog inspektora, dobićemo ciju sliku. Nažalost vratiti ljudski život ne možemo, ali ono što moramo voditi računa je voditi računa da pozicija rudara i njihov status u društvu bude mnogo bolji, da njihova primanja, da njihov socijalni momenat bude na većem nivou i takođe da mjere zaštite uvijek budu na najvećem mogućem nivou“, kazao je ministar u Pljevljima.

Mujović je saopštio i da se projekat izmiještanje Rijeke Ćehotine „drži pod kontrolom“.

„Naravno, sumnje na mjestu i ovu priču smo trebali davno završiti, ovaj priča trebala je da bude aktuelna i nekoliko godina unazad, zašto to nije bilo tako i zašto se nije radilo kada se to moralo, da ne bi došli u situaciju da danas strijepimo i postavljamo pitanje, to je već pitanje možda i za neke druge organe i za neku drugu priliku, ali opet kažem, to je prosuta voda, za njom ne možemo i ne treba da plačemo, moramo voditi računa kako da izađemo što je moguće bolje iz date situacije.“

Ministar je kazao da se razgovaralo i o radu Termoelektrane.

„Dobio sam nedvosmislena uvjerenja da proces otkopavanja rude, odnosno tog osnova goriva za rad termoelektrane neće biti ugrožen, da će termoelektrana imati sve ono što je neophodno za nesmetano funkcionisanje. Takođe, dotakli smo se i teme ekološke rekonstrukcije termoelektrane Pljevlja. Taj nivo proizvodnje uglja u 2025. godini ne možemo imati, bez obzira što je interesovanje za ugljem iz Pljevalja jako veliko. Dakle, imate potražnju iz Srbije, iz regiona, na jako visokom nivou, ali opet moramo imati na umu i ta neka ograničenja. Taj ugalj iz Pljevalja treba transportovati do Srbije i onda postoji takođe ograničenja sa tog aspekta, jer jednostavno vi znate da ograničeni broj kamiona može poći iz Pljevalja prema Srbiji, da ti kamioni moraju biti utovarani, istovarani, sve to traži vrijeme i sve vam to na neki način obara mogućnost plasmana rude uglja. Dakle, 2025. godina je kritična i jednostavno nadam se da ćemo uspjeti da je prebrodimo…“, poručio je resorni ministar.

Što se tiče broja zaposlenih u Rudniku uglja, Mujović je rekao:

„Znate i sami da Rudnik uglja kuburi sa viškom zaposlenih, rekao bih uslovno viškom zaposlenih. Jer neki sektori, neki djelovi Rudnika uglja, upravo imaju problem sa suprotnim, imaju manjak zaposlenih. Konkretno u procesu sektoru proizvodnje imamo situaciju da fali kvalifikovane radne snage. I upravo ovaj događaj koji nam se desio, desio se ljudima, odnosno desio se čovjeku koji je bio kvalifikovan za posao kojim obavlja. Ali su vrlo česte situacije da u procesu proizvodnje imate upošljene ljude koji nemaju možda adekvatne kvalifikacije za posao kojim se bave, čisto kako bi popunili taj broj jer je deficit kadra izražen. S druge strane, imamo administraciju koja je, čije broj enormno velik i nepotreban za kapacitet ovog rudnika. Znači imamo jednu totalnu disproporciju između potreba i onoga što je realna situacija u Rudniku uglja. Dakle, broj, odnosno struktura zaposlenih ne korespondira sa potrebama Rudnika uglja Pljevalja“.

Istakao je da Rudnik uglja ne može da počiva i da se bazira na administrativnom kadru.

„Ljudi koji su u procesu proizvodnje, oni vam doprinose porastu vaše profitabilnosti, a ne oni koji, uz dužno poštovanje svih, koji jednostavno većinu radnog vremena provede u kancelariji i vrlo često nijesu ni upošljeni na način kako bi to trebalo. E, to je problem i sa tim moramo da se izborimo. A to nije lako, to je lako reći, ali vrlo teško sprovesti u djelo. Vi imate kolektivne ugovore, vi imate zaštitu zaposlenih. Vrlo je teško nekoga koji je stano zaposlen otpustiti…“

Izvor-rtcg