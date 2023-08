Rudnik uglja: Zaposlili 400 radnika, pa obustavili zapošljavanja

Odbor direktora Rudnika uglja donio je odluku da se obustavi svaki vid zapošljavanja u ovoj kompaniji. Na sjednici, kojoj je analizirana situacija u poslovanju donijeti su zaključci kojim se traži da broj zaposlenih bude u okviru plana za ovu godinu.

– Broj zaposlenih u Društvu dovesti u stanje predviđeno planom rada i biznis planom za 2023. godinu, navodi se u pomenutim zaključcima koje je potpisao predsjednik Odbora direktora Rudnika uglja Dušan Janjušević.

Inače, prije donošenja odluke o obustavi novih zaposlenja, u poslednje tri godine u rudniku je zaposleno gotovo 400 radnika

Po podacima revizora, Rudnik uglja, čiji je vlasnik državna Elektroprivreda, u 2022. godini povećao je broj radnika za 129, dok je u odnosu na 2020. godinu broj zaposlenih bio uvećan za 218.

Po istim podacima na kraju 2022. godine, kompanija je imala 1.172 zaposlena, od čega 980 na neodređeno, a 192 na određeno vrijeme i to preko Rudnika i agencija. Godinu ranije, Rudnik je imao 1.043 radnika, a na kraju 2020. godine 854.

U zaključcima se navodi da je pomenutim dokumentima predviđeno da ova kompanija ima 1.168 radnika. Pritom se preporučuje, ako postoji potreba, da se izvrši preraspodjela radnika, ali se podvlači da se proces zapošljavanja mora zaustaviti.

– Prekinuti proces zapošljavanja u Društvu, a u slučaju eventualne potrebe izvršiti internu preraspodjelu zaposlenih – navodi se u zaključcima.

U periodu do 2006. godine u Rudniku uglja je bilo zaposleno, na određeno i neodređeno radno vrijeme, čak i do 2.600 radnika. Potom je broj zaposlenih do 2009. godine sveden na oko 1.700, jer je jedan broj zaposlenih otišao u penziju, a dobrom broju zaposlenih nijesu produženi ugovori. Od 2009. godine radnici Rudnika uglja, koji su imali uslove za penziju, bukvalno su silom tjerani da se penzionišu. U tom periodu broj zaposlenih se smanjuje, a mnogi nerado, uz otpremnine, odlaze u penziju.

Do 2014. godine, broj zaposlenih se spušta na oko 1200 radnika. Od 2014. do 2021. broj zaposlenih opada na oko 800 radnika. U tom periodu izvršni direktor je Slavoljub Popadić koji isključivo pokušava da Rudnik uglja izvuče iz dugova i da obezbijedi za tadašnje akcionare, italijansku kompaniju A2A, Vladu Crne Gore i Aca Đukanovića, što više profita. U tom poslu uspijeva, pa godišnji profit u 2020. godini prelazi preko deset miliona eura. Svakako u tom periodu trpe i zaposleni, jer se zarade zaposlenima značajno smanjuju. Pomenuti period je bio jako neobičan u poslovanju, jer je smanjen broj zaposlenih, smanjene zarade, a značajno uvećana proizvodnja uglja.

U periodu od 2021. godine dolazi do uvećanja broja zaposlenih i prema ovogodišnjem planu rada, kako se navodi u donijetim zaključcima, trebalo bi da bude uposleno 1.168 lica. Kako Odbor direktora upozorava da se zaustavi zapošljavanje, sasvim je jasno da trenutno ima više angažovanih radnika

