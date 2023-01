S.O.S IZ PLJEVALJA

Ovih dana građani Pljevalja se ,bukvalno, guše u smogu i magli, i to se dešava u „ekološkoj“ državi Crnoj Gori, u kojoj je industrija spala na dva slova Rudnik uglja i TE „Pljevlja“. Svakoga dana žicama dalekovoda iz TE“ Pljevlja“ otiče bogatstvo, pretvoreno u struju, vrijedno oko 2.000 000 evra. Kao nagradu za to građani Pljevalja su i ove zime, u novogodišnje dane, dobili 14 puta veće koncentracije od dozvoljenih PM 10, a 24 puta PM 2,5 čestica. Od 1982.godine su nas zamajavali pričom o toplifikaciji Pljevalja, a mi kao i ostali domoroci pokorno slušamo kolonijalne gospodare. Konačno je dogorelo do nokata. Lijepo je to što EPCG prevozi omladinu na Žabljak, da se nadišu čistog žabljačkog vazduha. Lijepo je što Rudnik uglja obećava prečistače vazduha za škole, vrtiće, starački dom i dječije odeljenje Opšte bolnice. Lijepo je što Bošnjačka stranka traži da djeca ne idu u školu, a stariji od 60 godina dobiju plaćeno odsustvo. Lijepo je što Stranka pravde i pomirenja traži da Specijalno državno tužilaštvo procesuira odgovorne za ekološku katastrofu u Pljevljima. Ali to neće riješiti problem. Sve će se završiti po onoj narodnoj „tresla se gora, rodio se miš“. U ovom slučaju miševi će biti građani, koji žive u pljevaljskoj rupi, i nemaju snage i hrabrosti da kažu DOSTA. Umjesto svega nabrojanog zahtijevamo:

Da se Vlada Crne Gore, ove zime, makar nedjelju dana preseli u Pljevlja, da zajedno udišemo ovaj pljevaljski smog i maglu, i rešavamo problem. Iz Podgorice se on ne vidi, pa samim tim se ne može ni riješiti.

Da mandatar Miodrag Lekić sledeći sastanak lidera parlamentarne većine zakaže u Pljevljima, i da tu i ostanu dok se ne dogovori sastav Vlade.

Da poslovodstva Rudnika uglja i TE „Pljevlja“, u dogovoru sa zaposlenima, zaprijete obustavom rada, ako u roku od 15 dana, ne bude ozbiljnih pomaka u rešavanju ekološkog genocida u Pljevljima.

Ovo je trenutak kad se ne smijemo voditi ličnim i stranačkim interesima, u pitanju je opstanak našeg grada.

Pljevlja,

4.01.2023.