Sa grejnom sezonom kreću prekoračenja zagađenja vazduha: U Pljevljima se ponovo teško diše

Imamo situaciju da se samo priča i da niko ne rješava probleme kada je u pitanju zagađenje vazduha, tako su radile prethodne, a tako radi i sadašnja Vlada, kaže ekolog Milorad Mitrović

Satna mjerenja pokazuju da se kvalitet vazduha u Pljevljima izuzetno pogoršao i da je izuzetno visoka koncentracija sumpor-dioksida, PM 10 i PM 2,5 čestica. Zanimljivo je da je izuzetno visoka koncentracija pomenutih čestica u noćnim satima, kada je smanjeno loženje u individualnim ložištima i kada se uopšte ne loži u gradskoj Toplani. Tokom prethodne noći sadržaj PM 10 čestica dostizao je vrijednost od 192 mikrograma u jednom kubnom metru, dok je izmjerena naveća koncentracija PM 2,5 čestica u jednom metru kubnom u iznosu od 164 mikrograma. Gornja dozvoljena granica je 50 mikrograma u jednom metru kubnom, što govori da se radi o veoma velikim prekoračenjima.

– Imamo situaciju da se samo priča i da niko ne rješava probleme kada je u pitanju zagađenje vazduha. Vlade do 2020. godine su davale obećanja i ništa nisu radile. Prethodne dvije vlade su isto radile, a to nastavlja da radi i novoizabrana Vlada. Da je to tako najbolje se vidi po činjenici da je toplifikacija grada odložena za jednu godinu, odnosno da će prvi dio toplifikacije biti završen krajem 2025. godine, kaže izvršni direktor Ekološkog udruženja „Breznica“ Milorad Mitrović.

Velika koncentracija sumpor-dioksida

Tokom oktobra mjeseca, ali i poslednjih dana, zabilježena su satna mjerenja, gdje je koncentracija sumpor-dioksida preko dozvoljenih vrijednosti. Tako je, na primjer, zabilježeno prekoračenje 25. oktobra, kada je izmjerena koncentracija sumpor-dioksida u 15 časova u iznosu od 400 mikrograma u jednom metru kubnom. Dozvoljena gornja granica je 300 mikrograma.

Uvećanje prisustva sumpor-dioksida u vazduhu izaziva jako neprijatne mirise, a kod djece i starih lica izaziva povraćanje.

Pojačana koncentracija sumpor-dioksida vezuje se za rad Termoelektrane, odnosno za sagorijevanje uglja i određenih sredstava koja daju bolju iskorišćenost uglja.

Kao prelazno rješenje do toplifikacije, Mitrović traži da se odmah i bez odlaganja obezbijedi besplatna električna energija za građane Pljevalja. On ističe da se samo prelaskom na grijanje uz pomoć električne energije tokom novembra, decembra i januara, mogu izbjeći veća zagađenja vazduh.

Imamo dvije varijante da se građani oslobode plaćanja električne energije tokom ovih mjeseci. Prva varijanta je da se ograniči račun, koji bi bio besplatan, odnosno da se preko tog iznosa vrši plaćanje, kazao je Mitrović uz pojašnjenje da bi druga varijanta mogla da bude i oslobađanje plaćanja računa u dane kada se desi prekoračenje u zagađenju vazduha.

– Znači, da se električna energija ne plaća za dane kada je zagađenje vazduha preko dozvoljenih granica, kazao je Mitrović i dodao da se takav način plaćanja već vrši u nekim zemljama.

Mitrović navodi da bi se takvi načini plaćanja električne energije mogli uvesti dok se ne završe poslovi na projektu toplifikacije grada.

– Mislim da bi se tek tada uozbiljili predstavnici Elektroprivrede i Vlade Crne Gore. Radilo bi se mnogo bolje na zaštiti zdravlja pljevaljskog stanovništva, kazao je Mitrović.

On navodi da za Elektroprivredu to ne bi bio veliki gubitak, jer Elektroprivreda ostvaruje veliku dobit radom Termoelektrane.

– Najmanje svakog radnog dana u Termoelektrani se dobija više od pola miliona eura za proizvedenu električnu energiju, kazao je Mitrović i poručio da drugih rešenja nema na pomolu, već da je jedino rešenje da se građani oslobode plaćanja električne energije u pomenutim mjesecima.

Izvor-dan