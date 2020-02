Prirodni gas je, uz ugalj, jedini primarni oblik energije koji može direktno da se koristi. Zato i raste njegova upotreba u domaćinstvima, saobraćaju, tehnološkim procesima za proizvodnju toplotne i električne energije, ali i kao sirovine u hemijskoj industriji.

Mogućnost da ga koristi ima i Crna Gora.

Prema mišljenju Stivena Vinberga, prednost je u položaju zemlje na Jadranu i barskoj luci.

© SPUTNIK / ALEKSANDAR MILAČIĆ Luka Bar, Crna Gora

„Ta luka ima idealnu poziciju da prihvata tečni gas i predstavljala bi čvorište odakle bi tečni gas transportovali u druge zemlje. To je luka duboke vode i može da prihvati brodove koji dolaze iz Sjedinjenih Država. Postavili bi takozvane virtualne cevovode; umesto da gradimo cevovode, mi koristimo kontejnere u kojima se skladišti tečni gas. Nakon dopremanja, brodom prebacujemo kontejnere u kamione ili na voz i prevozimo ih tamo gde je potrebno. Možda ćemo vremenom graditi i cevovode“, smatra Vinberg.

Amerika najveći proizvođač prirodnog gasa

Sjedinjene Države su najveći proizvođač prirodnog gasa i trenutno ga izvoze u 40 zemalja. Godišnje proizvedu stotinu milijardi metara kubnih prirodnog gasa.

„Narednih nekoliko godina imaćemo 164 milijarde metara kubnih. Autorizovali smo gotovo 400 milijardi metara kubnih, što je potencijal za četvorostruki rast u narednih 5-6 godina. Mnogo je mogućnosti za naše evropske saveznike da iskoriste prirodni gas, da imaju raznovrsniju ponudu energije i da smanje upotrebu dizel goriva“, kaže sagovornik RTCG.

Rusija kao konkurent

Koliko bi prirodnog gasa Sjedinjene Države dopremale u Crnu Goru, zavisilo bi od potražnje tržišta, na kojem je u ovom regionu trenutno prisutna Rusija, prenosi RTCG, pa bi to uticalo na konkurentnost. I ne samo to: „Kad god imate novi izvor energije, to stvara energetsku sigurnost, stabilnost i bezbednost“.

Na pitanje kakvi su finansijski benefiti za Crnu Goru kada bi bila čvorište za distribuciju američkog prirodnog gasa, Vinberg odgovara:

„Mislim da su tu brojne mogućnosti: dodatna radna mesta u luci, prevoz tečnog gasa, prodaja u drugim zemljama, stvara se mogućnost da prodajete tečni gas koji mi proizvodimo. Postoji mogućnost i da smanjite svoje troškove, jer je jeftinije od lož ulja“.

Uz ekonomske, važne su i ekološke prednosti, a prirodni gas je najčistije i najsigurnije fosilno gorivo i prilikom sagorevanja nema štetnih ostataka.

Trenutno se koristi u Kombinatu aluminijuma Podgorica i Železari „Toščelik“.