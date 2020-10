U Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici Patrijarh

srpski Irinej sa arhijerejima služiće opijelo Mitropolitu Amfilohiju,

nakon Svete arhijerejske Liturgije 1. novembra, a sahrana će biti u

kripti Hrama, gdje je sam Mitropolit odredio svoje grobno mjesto.

Nakon služenja pomena Mitropolitu Amfilohiju u Cetinjskom manastiru vladika Joanikije rekao je da jeste tužan dan kada smo primili vijest o smrti Mitropolita Amfilohija „ali će se naša tuga a posebno naša molitva za našeg Mitropolita pretvarati polako u radosnu tugu, a poslije toga u slavu jer smo uvjereni da stojimo pred odrom Svetoga čovjeka koji se sjedinio sa Hristom i koji je i nas priveo Hristu i koji će nas i ubuduće privoditi i sjedinjavati“.

-Ostavio nam je svojim odlaskom veliku prazninu i veliki bol, ali i veliki blagoslov i postavio nam svima visoku mjeru i svoj primjer da idemo za njime jer nam je on svojim hodom uzivišenim, kroz cio svoj život za Hristom proputio taj put i sve nas naučio kako treba da živimo. Rekosmo, veliki je ovo gubitak, ali smo uvjereni da će njegova pravednička smrt, upokojenje i sjedinjenje sa Hristom sjediniti oko njegovoga odra koji je slika groba Hristovoga i sve nas, da će nas sabrati, da će nas izmiriti kao što je Sveti Petar Cetinjski ostavio zavještanje da makar za godinu dana poslije njegovoga upokojenja prestanu sve svađe i sve omraze i da zavlada mir Crnom Gorom, tako je isto zaveštanje našeg Mitropolita mirotvorca, novog mirotvorca cetinjskog koji se uoči Svetoga Luke i Svetoga Petra i Petra Drugog Lovćenskog Tajnovitca prisajedinio apostolima i svetim cetinjskim mitropolitima. Vidite li čuda Božijega i znamenja? On se upokoji uoči praznika Svetoga Petra i dva dana uoči upokojenja Lovćenskog Tajnovitca pa sada u tri dana zaredom imako trojicu Svetih jeraraha u ime Svete Trojice, koji su proslavili Svetu Trojicu i Hrista Spasitelja u ovom životu i nas naučili Jevanđelju Božijem. A naš Mitropolit je posebno bio veliki propovjednik Jevanđelja Hristova, veliki sveštenodjelatelj Jevanđelja Hristovoga i veliki svjedok i Hristove vjere i Hristovih djela i krsta Hristovoga časnoga i neka se svako od nas i ovdje sabranih i u cijeloj Crnoj Gori, ali i u cijelom Pravoslavlju, opomene njegovoga života i njegove pravedničke končine da bi svojoj duši ugotovio vječna Božanska blaga i spasenje gledajući u našeg Mitropolita i u ostale Božije ugodnika. A on to sigurno jeste, svi smo svjedoci toga, i zaslužio je da ga kao takvog pamtimo. A posebno što je mnogo pretrpio i jada i muke i nikad ne tražeći ništa za sebe, nego se uvijek boreći za Crkvu Božiju prohodeći svoj trnovit put i kao monah i kao sveštenik, i kao profesor a posebno kao arhijerej, trpeći mnoštvo nepravdi i iskušenja i od svojih i od tuđih, ali on je na sve izlivao svoju ljubav i za njega su svi bili svoji i bližnji i prijatelji i neprijatelji jer se uzdigao do one slave koju je Gospod Isus Hristos naznačio i pokazao da ljubimo i prijatelje i neprijatelje i da blagosiljamo i one koji nas kunu i mrze. Znate vi dobro, časni oci sveštenici, sestre monahinje, braćo i sestre, o čemu govorimo, ali sam uvjeren da će pravda ovog velikog arhijereja Hristovog zasijati kao sunce i da će svjetlost te njegove pravde kako bude prolazilo vrijeme sve više i jače sijati, rekao je vladika Joanikije.