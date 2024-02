U cilju podsticaja i afirmacije ženskog stvaralaštva i preduzetništva, Sekretarijat za kulturu, socijalna i druga pitanja opštine Pljevlja organizuje prodajno izložbenu manifestaciju “Sajam ženskog stvaralaštva”. Sajam se organizuje povodom 8. marta — Međunarodnog dana žena.

Sajam he trajati Z dana, od 6. do 8. marta 2024. godine u periodu od 10 do 20 časova u ulici Kralja Petra І.

Ovim putem pozivamo sva formalna i neformalna udruženja žena koje se bave stvaralaštvom i sva zainteresovana fizička i pravna lica koja žele da izlažu na Sajmu, da svoje učešće prijave najkasnije do 01. marta 2024. godine radi obezbjeđenja štandova. Na Sajmu he ce isključivo izlagati ručno izrađeni domaći proizvodi, dok preprodaja nije dozvoljena.

Svi zainteresovani za učešće na Sajmu svoju prijavu mogu poslati na broj telefona 068-790-509 ili na e-mail adresu

danijela.nenadic@pljevlja.co.me

U prijavi dostaviti ime/prezime i naziv, broj telefona i proizvode koji he biti izloženi.

