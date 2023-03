Sanacija klizišta u Pljevljima 20 godina na čekanju

Opasnost postoji da ovaj dio magistralnog puta ode u rijeku Ćehotinu ili da neko od učesnika u saobraćaju strada

Više od 20 godina postoji ozbiljan problem klizišta na djelu magistralnog puta Pljevlja-Gradac-Šula, u selu Brvenica, ali niko ne preduzima ništa kako bi se ovaj problem riješio.

Opasnost postoji da ovaj dio magistralnog puta ode u rijeku Ćehotinu ili da neko od učesnika u saobraćaju strada.

– Više od dvadeset godina dolazi do klizanja puta i do potonuća zemljišta. Nažalost niko ništa ne preduzima izuzev što vrše nasipanje zemlje kako bi se ulegnuća ispunila – kaže predsjednik MZ Brvenica Željko Vučetić i pojašnjava da je neophodno uraditi rekonstrukciju puta,uraditi dobar odvod voda koje se slivaju na njega i tako ga zaštititi od potonuća.

– Potrebno je uraditi i kvalitetne potporne zidove, odnosno ozbiljno treba pristupiti ovom problemu.Sada je nasuta zemlja kako bi se ulegnuća popunila ali kada krenu kiše doćiće do novog slijeganja terena.Kada se to desi opet će se izvršiti nasipanje jer se to radi poslednjih dvadeset i više godina – podvlači Vučetić.

Ovim magistralnim putem tokom godine odveze se po nekoliko desetina hiljada kubika najkvalitetnijeg drveta sa područja Šula, Meljaka i drugih prostora planine Ljubišnje. Njime svakodnevno prolaze šleperi koji iz rudnika „Šuplja stijena“ odvoze koncentrat olova i cinka.

Rudnik ostvaruje na godišnjem nivou obrt novca i do dvadeset miliona eura. Država i opštinska uprava ubiraju značajna sredstva od koncesionih naknada, kao i od poreza na lična primanja i nepokretnosti.

Priča da je neophodno rekonstruisati magistralni put od Pljevalja do Gradca bezbroj puta je izrečena u jeku brojnih političkih kampanja, ali ozbiljne sanacije klizišta još nema.

Izvor-dan