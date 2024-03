Saopštenje poslanika Demokratske narodne partije Vladislava Bojovića

Kriza, slobodno tako mogu reći, u sektoru bezbjednosti se nastavlja i produbljuje. Kao član Odbora za bezbjednost i odbranu, a posebno kao poslanik parlamentarne većine smatram da ova pitanja ne mogu biti monopolizovana od strane izvršne vlasti, a posebno ne od pojedinih političkih segmenata vlasti. Ne može se ravnodušno ili pasivno posmatrati kako se i oko kadrovskih pitanja sprovode različite igre, koje ne mogu biti u funkciji ozdravljenja bezbjednosnog sektora.

Potpuno mi je nejasno i otvoreno da kažem neprihvatljivo da se za kadrovska pitanja Uprave policije poziva i konsultuje komesar Varhelji. Prije sam očekivao da se zatraži sjednica Odbora, koji je nadležan da daje mišljenje o predlogu kandidata za direktora Uprave policije, pa bi bilo logično i za vršioca dužnosti, nego neko iz Brisela. Evropski put Crne Gore podrazumijeva osvajanje visokih standarda, a to prije svega znači dosledno poštovanje naših, domaćih zakona. Za mene nije sporno šta piše u Zakonu u unutrašnjim poslovima i u Zakonu o državnim službenicima i namještenicima. Te odredbe treba poštovati, pa ni Vlada, niti komesar Varhelji to ne mogu ignorisati. Posebno se mora poštovati zakon o parlamentarnom nadzoru, gdje je jasno utemeljena uloga Odbora za bezbjednost i odbranu.

Sa čudjenjem sam procitao stav jednog člana Odbora koji komentariše javno navodne konkretne kadrovske poteze ministra Šaranovica vezano za direktora Uprave policije, a što ministar nije saopštio. Ovo moram da primjetim jer je to krupno pitanje koje ukazuje da mozda ima pojedinih političara koji su posebno informisani. Zato smatram da pitanja vezano za bezbjednost moraju dodatno biti definisana na relaciji Vlada, ministarstva i Odbor. A to znači i posebno razraditi na politickim tijelima koji obezbjeđuju koordinaciju subjekata parlamentarne većine u cilju zakonitog i kvalitetnog ostvarivanja koalicionog sporazuma.

I slobodan sam da iznesem svoj lični stav, kao poslanik, a tiče se aktuelnih političkih odnosa. Nakon sjednice Odbora, mislim na javni dio, zatim isključenja iz Pes-a ministra pravde, kao i ostalih dešavanja makar se moze reci da nije sve isto i redovno. Ne zelim da ocjenjujem, niti to mogu, da li je bolje ili lošije, ali sigurno nije isto.To mi daje za pravo da očekujem da se svestrano sagleda na vrhu koalicije kako unaprijediti zajedničko djelovanje u cilju efikasnog ostvarenja koalicionog sporazuma. Stoga smatram da treba izvršiti rekonstrukciju Vlade što prije, jer je očigledno da je potrebno njeno jačanje subjektima koalicije ZBCG, kako to i predviđa koalicioni sporazum.