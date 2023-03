SAOPŠTENJE povodom Konferencije Dijalog o pravednoj tranziciji u Crnoj Gori

U Podgorici je 28.02 I 01.03.2023 godine održana Konferencija na temu “Dijalog o pravednoj tranziciji u Crnoj Gori”. Članovi naše organizacije bili su pozvani I bili su izuzetno zapaženi na pomenutoj Konferenciji.

Govorilo se o potrebi (mi tumačimo o obavezi) Crne Gore da počne da se bavi pravednom tranzicijom kao I o mapi puta kojom treba da se ide u cilju uspješnosti ovog po nama najvećeg projekta trenutno u Crnoj Gori.

Polazna tačka ovog projekta se desila u decembru 2022 godine kada se Crna Gora svojim potpisom obavezala da će po Agendi 2030 smanjiti emisiju CO2 do 2030 godine za 55% u odnosu na 1990 godinu. Informacije radi Crna Gora je 1990 godine emitovala 3,17 metričkih tona po glavi stanovnika, to znači da do 2030 moramo taj iznos da dovedemo do 1,43 metričke tone op glavi stanovnika. Treba napomenuti da je emisija CO2 u Crnoj Gori 2019 godine iznosila 4,18 metričkih tona po glavi stanovnika, znači potrbno je smanjiti CO2 za 70%. Poštovani sugrađani izvucite računicu I pouku.

Sa stanovišta NVO Zajedno za Pljevlja šaljemo poruku svim stanovnicima Pljevalja da budu informisani I budu u toku ove teme koja se direktno tiče Pljevljaka. Mi kao organizacija ćemo uvijek iznositi istinite činjenice I podatke u vezi ove teme I pozivamo sugrađane da nas podrže I prate na našoj facebook stranici Zajedno za Pljevlja.