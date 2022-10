Saopštenje radnika D.O.O.”Vodovod” Pljevlja

Dana 18.10.2022 godine od strane uprave D.O.O.”Vodovod” Pljevlja tačnije od strane V.D.Izvršnog direktora Mladena Dragaševića dostavljeno nam je rješenje o privremenom raspoređivanju u trajanju od 30 dana na druga radna mjesta uz obrazloženje hitnosti poslova.

Sve ovo bi imalo smisla da smo mi raspoređeni i odabrani u okviru svoje stručne spreme i na poslove za koje možemo da doprinesemo radu i koristi za firmu u kojoj radimo.

Zato javno pitamo V.D. izvršnog direktora Mladena Dragaševića da li ovaj naš premještaj odnosno odabir nas 5 radnika od 129 koliko ima u Vodovodu,odnosno 29 koliko nas radi na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda,ima veze sa tim što na vaše pozive i pozive vaših bliskih saradnika,nismo htjeli da potpišemo podršku vašoj partiji za prestojeće lokalne izbore,nismo htjeli da potpišemo učlanjenje u vašu partiju I nismo htjeli da potpišemo pristupanje vašem političkom sindikatu.

Na sva ova pitanja lako je naći odgovor jer ste godinama kao pomoćnik direktora za ekonomsko-pravne poslove vodili ovu istu kampanju pritisaka,kažnjavanja,premještanja i otpuštanja nepodobnih radnika.

Očigledno to je vašoj partiji bila preporuka da Vas dovede na mjesto V.D.izvršnog direktora,jer da su gledali šta ste za vrijeme dok ste bili član menadžmenta odnosno pomoćnik direktora uradili,mogli su da vide višemilionske dugove,izgubljene sudske sporove sa radnicima Vodovoda i katastrofalno stanje u kojem se D.O.O. “Vodovod” nalazi i to sve vašim zaslugama.

Svi navodi koje smo nabrojali ukazuje na to da Vi gospodine Dragaševiću u kontinuitetu sa svojim bliskim saradnicima već godinama vršite pritiske i mobing nad zaposlenim u našem preduzeću služeći se najgorom vrstom šićarenja i podmetanja,a sve u cilju zastrašivanja ljudi kako bi glasali vašu partiju,čiji ste partijski vojnik jer nameštenje nekako morate opravdati.

Shvatili smo mi Vašu poruku koja doduše nije došla iz vase glave već iz centrale vaše partije da se nepodobni kazne a ostali preplaše na njihovom primjeru,ne bi li tako namakli koji glas na muci pljevaljske sirotinje.

Poručujemo Vam da niste uspjeli da nas uplašite niti ponizite,izdržali smo mi I mnogo gorih stvari,a kako se bliži nedelja tako se i bliži i kraj vašeg direktorovanja i šefovanja u našoj firmi koju ste doveli na rub propasti.

GRDINIĆ LUKA

POPOVIĆ SRĐAN

SOFTIĆ ENIS

LONČAR NENAD

ANDJELIĆ MILAN