Saopštenje Službe zaštite i spašavanja Opštine Pljevlja

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

U noći 17./18. mart 2023. godine u naselju C došlo je do požara na montažnom stambenom objektu na kojem je pričinjena veća materijalna šteta.

Radi pravovremenog informisnja građana u obavezi smo da saopštimo da je Služba zaštite i spašavanja o požaru obaviještena tek od strane policije OB Pljevlja jer telefonska linija za uobičajeni broj za hitne pozive 123, a koju održava kompanija Telekom, nije radila ispravno niti radi i na dan pisanja saopštenja.

Do kvara na liniji je došlo prije 20 dana nakon čega smo preko kompanije Telekom , koja je odgovorna za održavanje i funkcionisanje ove linije i kojoj se redovno mjesečno plaća takva usluga, sve pozive ka broju 123 preusmjerili na drugi, obični mobilni broj 069 337 165 i to je tako funkcionisalo do 17. marta.

Tek nakon 20 dana ,17. marta, od strane Call centra companije Telekom obaviješteni smo da je došlo do popravke linije broj 123 te da će isti biti u funkciji kao i da će ranije preusmjerenje biti ukinuto. Od strane službenika Službe je provjereno, broj je bio u funkciji što je i upisano u naše službene evidencije. Međutim, nedugo nakon toga vjerovatno došlo je ponovo do kvara na liniji za koji mi nismo mogli znati a koji se manifestovao tako da pozivalac u slušalici ima signal da telefon zvoni dok mi u dežurnoj službi nemamo nikakav signal o pozivu. Isto stanje je i 18.marta. Usled ovog kvara i slobodno možemo reći jako neodgovornog odnosa kompanije Telekom ka održavanju linije za hitne pozive mi nismo mogli biti pravovremeno obaviješteni o požaru što je uslovilo pozivanje preko policije i naravno nepravovremeno reagovanje.

Prinuđeni smo da ovako javno, pred očima javnosti, još jedom pozovemo kompaniju Telekom da odgovorno pristupi održavanju hitnih brojeva jer se za posledicu ima materijalna šteta a možda i ljudski životi. Pomenuta kompnija jako uredno i pravovremeno dostavlja račune i naplaćuje svoje usluge pa je elementrno profesionalno tu uslugu pružati na kvalitetan način.

Molimo sve naše sugrađane da i ubuduće u slučaju nejavljanja na broj 123 pozovu broj 069 337 165 preko kojeg će pravovremeno dobiti dežurnu službu Službe zaštite i spašavanja.

Služba zaštite i spašavanja opštine Pljevlja