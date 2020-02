Prva brazda koju je uzorao Ognjan, Mionin sin, u istoimenoj pripovijeci Milovana Glišića, bila je dokaz da se žrtva samohrane majke isplatila. Nasuprot toj brazdi, pljevaljske brazde u selu Adrovići, koje su uzorali predstavnici Lokalnih puteva, neposredan su dokaz političkih metastaza, kako lokalne, tako i državne vlasti.

Koliko god se trudili da po nalogu svog izbezumljenog bramana zatrete kolektivni duh vjerujućeg naroda, znajte da ne možete izbrisati prošlost u kojoj se, ako dublje pogledate, nalaze i smjernice za našu budućnost. Plemensko tlo je obilježeno duhovnom, a ne fizičkom granicom. Žezlo pravde nije na zemlji, već na nebu.

Kanali koje ste iskopali u svemu podsjećaju na vojničke rovove! U svom strahu koji vas je pomutio i “okaljao obraz” umislili ste da na pljevaljske litije, koje s pravom možemo nazvati biblijskim, okolnim putevima dolazi i narod iz Srbije. To je pravi razlog preoravanja drumova, a ne navodna akcija protiv kriminala. Potrudite se da makar mještane ne ostavljate bez vode. To što ste uradili je neljudski i nemoralno do te mjere da “ovdje ljudsko zapire poznanje”.

Bestidno gazeći po najdubljim porivima ljudskog dostojanstva, pokrenuli ste pravoslavnu rijeku ponornicu, koja više neće teći ispod površine zemlje. Moć lažne savjesti i stvarnog bezumlja ne može još dugo trajati, jer “može se lagati stalno i može se lagati cio svijet, ali nije moguće lagati i stalno i cio svijet”. Već su vas u to uvjerili pljevaljski “ludaci” – djeca od 3 pa sve do staraca od 80 godina, sa upaljenim svijećama i podignutim ikonama, koje su upaljene i podignute i za vaše duše.

Na kraju, imamo isti savjet i za lokalnu i državnu vlast: pošto nijeste čovječno došli na vlast, još manje čovječno vladate, a svoju nečovječnost ste krunisali ovim sramnim bezakonjem, uradite makar jednu čovječnu stvar koju još možete – predajte vlast! Time biste učinili najveću uslugu ovome narodu i ovoj državi.

Milan Mijo Lekić, predsjednik OO NSD