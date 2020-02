Poštovani sugrađani Pljevljaci,

dame i gospodo odbornici, predstavnici lokalnih elektronskih i štampanih medija,

veliko nam je zadovoljstvo što danas imamo priliku da Vam se obratimo kao

nosioci inicijative građana Pljevalja upućene 3. Januara 2020. godine Skupštini

Opštine Pljevlja povodom antiustavnog i anticivilizacijskog Zakona o slobodi

vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica, a koju je potpisalo

350 punoljetnih građana Pljevalja, koji ni na koji način nijesu usko politički

angažovani.

Iako povod za ovo obraćanje ni najmanje nije pozitivan, zadovoljstvo izaziva

činjenica da se u našem gradu napokon i na institucionalan način pokazalo ko

zloupotrebljava povjerenje građana i pokušava da sprovede isključivo partijske

direktive, radeći nasuprot svim načelima demokratije. Kao nosioci pomenute

Inicijative, dosljedno smo ispoštovali sve instance i procedure propisane Ustavom

Crne Gore, Zakonom o lokalnoj samoupravi, Statutom Opštine Pljevlja i Poslovnikom o

radu SO Pljevlja; te na maksimalno demokratski i građanski način nastojali da putem za

to sposobnih institucija iskažemo nezadovoljstvo građana po pitanju nedemokratski

pripremanog i usvojenog Zakona, kao i nezadovoljstvo stanjem u koje su nas potvrđivanjem

ovog Zakona uveli aktuelni vršioci vlasti u našoj državi Crnoj Gori. Nadali smo se da

će briga za narod i državu kod pojedinaca prevazići politikantstvo, te da će kao

narodni deputati učestvovati u raspravi i odlučivanju po tačkama naše Inicijative.

Prisustvo sjednici i učestvovanje u raspravi bilo bi samo demokratski čin, pa i kada

skuštinska većina ne bi podržala našu Inicijativu – što bi bilo njeno pravo, koje

niko ne može osporiti. Upravo suprotno, prostim bojkotovanjem demokratskog načina

rješavanja problema koji su sami izazvali, samo su ukinuli demokratiju u sopstvenim

redovima, ne poštujući propise koje su sami usvojili, a još manje građane koji traže

svoja prava.

Nakon nedemokratskog i neutemeljenog odbijanja gospodina Dragiše Sokića da

sazove sjednicu koju su zahtijevali građani Pljevalja, uslijedilo je zamešateljstvo

njegovih 17 kolega odbornika u lokalnom parlamentu, koji su odlučili da bojkotuju

sopstvene sugrađane koji nijesu usko politički angažovani. Pored odluke da ne učestvuju

u radu parlamenta, imali smo prilike da pročitamo i njihova poluanonimna,

polupismena i nemušta saopštenja, kojima su pokušali da građansku priču prevedu na

njima dobro poznati teren politikantstva i mahinacija. Instruisano, loše

koordinisano i disonantno djelovanje u pomenutim redovima rezultiralo je i neviđenim

pritiskom na sekretara SO Pljevlja, gospođu Eminu Brković, koja je evidentno bila ometana i brojnim telefonskim pozivima tokom rada prethodne dvije sjednice, te

prinuđena da pravi izbor između prava i politikantstva. Nažalost, uprkos njenoj

revnosti i trudu, za šta smo joj kao sugrađani veoma zahvalni, gospođa Brković je bila

prinuđena da volšebno osmisli pravničke razloge, koji će poslužiti kao poluga i loše

utemeljenje na osnovu koga predviđena sjednica danas nije sazvana.

Nama kao nosiocima ove inicijative preostaje da zahvalimo našim sugrađanima,

damama i gospodi odbornicima koji su nas, uprkos brojnim opstrukcijama, podržali bez

obzira na to kojoj političkoj partiji pripadaju (jer, ponavljamo, inicijativu nijesu

podnijele političke partije, već apolitični građani), sekretaru SO Pljevlja gospođi

Brković kojoj nije bilo lako pod pritiscima koje je trpjela od svojih političkih

saboraca; zahvaljujemo svem tehničkom osoblju lokalnog parlamenta, kao i

predstavnicima medija koji su izdvojili svoj trud i vrijeme, da podrže sugrađane. Naša

zahvalnost pripada i onima koji su pokazali prezir prema nama, prije svega što su time

najviše kazali o sebi, čime su ukinuli demokratiju iz svog načela i naziva.

U narednim danima, iskoristićemo dalje mogućnosti koje nam po pravu pripadaju,

te našu demokratsku i institucionalnu priču adekvatno nastaviti. Mi propise i

položaje poštujemo, čak i kada su plod zamešateljstva, za razliku od onih koji ih

zloupotrebljavaju.

Predstavnici Inicijative građana: Božo Knežević i Milinko Gazdić