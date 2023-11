SAOPŠTENjE ZA JAVNOST DIJELA SINDIKALNIH PREDSTAVNIKA I PREDSTAVNIKA RADNIKA ODBORA DIREKTORA DOO“VODOVOD“PLJEVLJA

Poštovani, nakon saopštenja koje smo prije nekoliko dana dostavili medijima a koje se odnosilo na sporno raspoređivanje G-dina Mladena Dragaševića u DOO“Vodovod“Pljevlja desile su se određene situacije koje su slobodno možemo reći potvrdile naše sumnje da je iz nekog razloga trenutno najbitnije zaštititi jedno lice na uštrb svih ostalih zaposlenih u DOO“Vodovod“Pljevlja. Pošto smo pratili saopštenja koja su prethodnih dana izlazila u javnost imamo obavezu kako prema kolegama tako prema cijeloj javnosti kojia se na ovaj način dovodi u zabludu demantovati određene navode.

Sindikalni predstavnici su u prethodnom saopštenju dali informaciju kojom raspolažu a odnosi se na raspoređivanje G-dina Mladena Dragaševića na funkciju pomoćnika direktora. U jučerašnjem saopštenju koje je dao Odbor direktora Društva koji je delegiran od strane Osnivača navodi se da je netačan navod da je Mladen Dragašević raspoređen na mjesto pomoćnika direktora. Postavlja se pitanje, ko onda raspolaže tačnim informacijama? Da li je to vd izvršnog direktora ili Odbor direktora? Pošto je na zahtjev Sindikalne organizacije zaposlenih u DOO“Vodovod“Pljevlja od strane vd direktora dostavljen sledeći odgovor od 26.10.2023.godine – citiramo: „Radno mjesto pomoćnik izvršnog direktora za ekonomsko pravne poslove je mandatno na 4 godine, na isto je raspoređen zaposleni Mladen Dragašević od 18.09.2019.godine s tim da je nastao prekid u vršenju funkcije u periodu od 13.04.2022.godine do 19.06.203.godine kada je zaposleni obavljao poslove vršioca dužnosti izvršnog direktora u Društvu“. Dakle, iz svega navedenog je jasno da se sa nekom namjerom dovodi u zabludu kako javnost tako i zaposleni u Društvu.

Poštovana gospodo – članovi Odbora direktora Društva u ostavci – ovim putem vas obavještavamo da ne pokušavate ni u kom slučaju da u djelovanje sindikalnih organizacija uključite momente politike jer ljudi koji ovo pišu su zaposleni u Društvu i mi odlično znamo i pamtimo sa čim smo se sve suočili i šta smo sve preživjeli a da je uzrok tome u velikoj mjeri bio upravo G-din Dragašević. Sve to i vi odlično znate gospodo, ali iz nekog razloga niste htjeli čuti naše molbe da pokrenete odgovornost već upravo suprotno tome štiteći pojedinca i ne želeći da se bavite suštinom problema kriveći stvarno odgovorne za nastanak problema, „prebacujete loptu u druga dvorišta“ kako bi na bilo kakav način opravdali podnošenje vaših ostavki.

Još jednom naglašavomo –OGRAĐUJEMO SE OD SVAKOG POLITIČKOG SAOPŠTENjA i nećemo se istim baviti. Naš cilj je zaštita interesa radnika Društva i smatramo da su svim ovim potezima rukovodstva upravo radnici oni koji su najviše ugroženi a upravo je bio cilj predstaviti suprotno, da je to rukovodstvo ono koje je ugroženo iako svi oni imaju svoja sigurna radna mjesta i sigurne zarade. Dakle, gospodo – kod nas – RADNIKA koji smo inače najveće žrtve svih dešavanja, nećete nikada naići na razumjevanje za svoje postupke, jer ako mi svojim predanim i iskrenim radom nismo zaslužili makar malo poštovanja i zahvalnosti ne znamo ko jeste

Sindikalna organizacija zaposlenih

d.o.o „Vodovod“ Pljevlja – Grdinić Luka

________

Sindikalna organizacija d.o.o „Vodovod“ Pljevlja

i predstavnik radnika u odboru direktora -Bujišić Jovan

________

Predstavnik radnika u odboru direktora

d.o.o „Vodovod“Pljevlja – Predrag Ljiljanić

_______