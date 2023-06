Saslušanja o aferi „Stanovi“, Bošković u SDT-u

U Specijalnom državnom tužilaštvu počinju saslušanja zbog dodjele povlašćenih stanova i kredita. U svojstvu osumnjičenog prvi će se pred tužiocem Vukasom Radonjićem pojaviti poslanici DPS-a Predrag Bošković, Dragica Sekulić i Suad Numanović.

Bošković je u pratnji advokata stigao u SDT.

Saslušanja su zakazana nakon što je Specijalno državno tužilaštvo tokom izviđaja, pribavilo dokumentaciju od Vlade, Uprave za katastar i Državnu imovinu, Državnog arhiva.

Bošković je ranije kazao da je zahtjev za skidanje imuniteta zbog afere „Stanovi“ dio politički organizovanog procesa odlazećeg premijera. On je tada rekao da politika dodjele stanova nije politika okrivljenih.

“To je državna politika koja stoji od 1945. godine. Kroz tu politiku Vlade riješena su mnoga stambena pitanja i funkcionera i državnih službenika. Vjerujte da sam ponosan što sam svakome ko se obratio u skladu sa zakonom pomogao. To licemjerje koje se danas pojavljuje u crnogorskoj javnosti kroz određene medije jednim dijelom generišu i oni koji su na takav ili sličan način riješili u potpunosti ili djelimično svoja stambena pitanja. Neki od njih čak sjede za ovim stolom. To je licemjerje do krajnjih granica”, izjavio je Bošković na sjednici Administrativnog odbora.

Među njima su tadašnji generalni direktori direktorata za ljudske resurse Mihailo Volkov, za politiku odbrane Ivica Ivanović i za materijalne resurse Alma Ljuljanaj Jovićević. Bošković je odlučivao i o zahtjevima sekretarke MO Nade Ulićević, načelnika Odjeljenja za vojno-obavještajne poslove Miljana Perovića i šefice kabineta ministra Bojane Martinović. Stan je dobio Volkov (75 kvadrata), a po 40.000 eura na ime stambenih kredita dobili su Ivanović, Ljuljanaj Jovanović, Perović i Bojana Martinović.

Nadi Ulićević je dodijeljen stambeni kredit u iznosu od 20.000 eura. Pokretanje krivičnog postupka protiv Boškovića omogućeno je od sredine aprila, kada je aktuelna parlamentarna većina glasala sa skidanje njegovog imuniteta, ali i poslaničkog imuniteta još četvoro poslanika – Ivana Brajovića (SD), Damira Šehovića (SD), Dragice Sekulić (DPS) i Suzane Pribilović (DPS).

Poslanici su glasali po zahtjevu SDT-a, a nakon što je Administrativni odbor Skupštine predložio skidanje imuniteta. U SDT-u smatraju da postoje osnovi sumnje da su poslanici Bošković, Brajović, Šehović Pribilović i Sekulović počinili produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja.

Oni su kao članovi Komisije za stambene potrebe funkcionera donijeli stotine odluka o dodjeli povlašćenih kredita i stanova, a sve je to, kako sumnja tužilaštvo, rađeno bez plan rješavanja stambenih potreba za period od 2016. do 2020. Tužioci sumnjaju da su Bošković i poslanici koji će biti saslušani tokom sledeće nedjelje učinili to krivično djelo, donoseći odluke o rješavanju stambenih potreba funkcionera suprotno Odluci o načinu i kriterijumima za rješavanje stambenih potreba funkcionera Vlade. Predmet je formiran i protiv Budimira Šegrta, Sanje Vlahović, Suada Numanovića, Dražena Miličkovića, Osmana Nurkovića, Jelene Radonjić i Aleksandra Jovićevića zbog sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj prilikom rješavanja stambenih potreba funkcionera.

Izvor-rtcg