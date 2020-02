Sati predviđeni za rad TE ograničeni, da li će krajem godine doći do obustave proizvodnje?

U Elektroprivredi Crne Gore (EPCG) očekuju da će Evropska energetska zajednica omogućiti nastavak rada Termoelektrani (TE) Pljevlja i nakon što potroši sve sate koje joj je ta organizacija odobrila za rad, s obzirom da sada ne ispunjava direktive Evropske unije o industrijskim emisijama. Evropska zajednica dozvolila je termoelektranama na Zapadnom Balkanu da rade maksimalno 20.000 sati u periodu od 2018. do kraja 2023. godine.

Termoelektrana Pljevlja do sada je potrošila oko 13.000 sati i do kraja godine potrošiće ostalih sedam hiljada časova.

Pomoćnik izvršnog rukovodioca za poslove termoenergetike u TE Pljevlja Vladimir Šestović smatra da krajem godine neće doći do prekida proizvodnje struje i da će pljevaljski blok i nakon što potroši sve sate nastaviti da radi.

„Tačno je na ovakav način kako sada radi Termelektrana da imamo dozvoljeno još sedam hiljada radnih sati, a to je jedna radna godina odnosno do kraja 2020. Termoelektrana Pljevlja nije jedina u problemu već sve termoelektrane na prostoru Zapadnog Balkana. Pošto zemlje ne mogu ostati bez struje vjerovatno će Evropska energetska zajednica odobriti dodatnih sedam do deset časova rada, zavisno koliko je kome potrebno. Niko nije ograničavao rad termoelektrana da bi isključio iz rada TE već da bi se primorali da uđemo u te zakonske okvire koji su u zapadnoj civilizaciji u upotrebi već 10-20 godina“, rekao je Šestović, koji je do sredine prošle godine bio direktor Termoelektrane Pljevlja.



Da bi Termoelektrana nastavila da radi nakon tih rokova potrebno je da se uradi njena ekološka rekonstrukcija. „Mnoge države u regionu nisu ušle ni u projektovanje ekološke rekonstrukcije, a mi ćemo do kraja februara ili početkom marta imati potpisan ugovor sa kineskim konzorcijumom o realizaciji ekološke rekonstrukcije”, rekao je Šestović. On je napomenuo da će biti urađen sistem za odsumporavanje da bi sveli okside sumpora na nivo koje je propisala Evropska unija. “Izvršićemo odstranjivanje oksida azota iz dimnog gasa i sistem transporta pepela i šljake. Uradićemo toplotni izvor i rezervni izvor za toplifikaciju grada. Ja sam jedan od članova stručnog tima za realizaciju tog projekta. Ovih dana je raspian tender za izbor konsultanta na nivou opštine za izradu toplovoda od TE do grada. Konsultant će napisati tehničku specifikaciju za buduće poslove za toplovod, a EPCG će donirati 2,5 miliona eura za izradu tog toplovoda“, rekao je Šestović. Nulti nivo zagađenja vode i zemljišta Naglasio je da su jedini u regionu izabrali tehnologiju takozvanog invertizovanog otpada, koji podrazumjeva nulti nivo zagađenja vode i zemljišta. Nakon ekološke rekonstrukcije TE će napustiti sadašnji način transportovanja pepela i šljake za šta je korišćena velika količina vode. „Pepeo i šljaku ćemo dobijati u suvom stanju. Imaćemo u jednom silosu gips, drugom pepeo, a u trećem šljaku. To sve kada se pomiješa dobija se invertizovani otpad koji neće praviti nikakav problem životnoj sredini. Takav otpad može se koristiti kao idealna podloga za puteve. Na Zapadu je odavno to zakonska obaveza da se ovakav invertizovani otpad dok ga ima na tržištu prvo on koristi za infrastrukturu“, naglasio je Šestović. Takav otpad se, ističe Šestović, može koristiti i za proizvodnju cementa, jer ova vrsta otada predstavlja 30 odsto njegovog sastava. „Ostalih 70 odsto cementa čini laporac kojeg ima iznad Pljevalja 100.000 tona. Taj laporac ako se ne iskoristi ne predstavlja ništa. Neminovno je u Pljevjima izgraditi cementaru“, poručio je Šestović.

izvor: vijesti.me