piše: Radoman Purić, dipl. politikolog i član OO SNP Pljevlja

Da je politička, ekonomska i vojna moć pokazala svoju apsurdnost koja se iskazivala kroz globalizaciju svijeta: Evropska unija i NATO savez, najbolji dokaz je pojava koronavirusa na planeti Zemlji.

Ovo posebno što je politička i ekonomska moć iskazana kroz Evropsku uniju i vojni savez NATO pakta pala na pojavu jednog nevidljivog virusa. U ovoj pandemiji se pokazala čuvena narodna poslovica kao tačna: “ use i u svoje kljuse“. Pandemija je pokazala još najmanje dvije činjenice:

Prvo da je država u ovakvim i sličnim velikim prirodnim nesrećama jedino efikasno oružije protiv tog malog “virusčića“ koji je do sada odnio na hiljada života.

Drugo da je izostala solidarnost članica zajednica, EU kao i vojnog saveza u borbi protiv epidemije. Izostala je solidarnost sa one strane koja tvrdi da je perspektiva čitavog Balkana u EU i da ih tamo čeka blagostanje a kroz vojni savez, pored blagostanja i sigurna bezbjednost.

U svijetu je prisutan samo interes odnosno egoizam. Ovo stanje dokazuje da one države koje su van tih saveza i da vode nezavisnu politiku i izabrale sopstveni put mnogo uspješnije štite svoj narod od svake opasnosti. Ovakva situacija pokazuje koliko je važna snažna država jakih institucija. Koronavirus je doveo u pitanje globalizaciju kakvu poznajemo odnosno globalizacija je dovela u pitanje širenje pandemije. To se sprovodi kroz zatvaranje granica država članica, zabranom izvoza roba posebno medicinske opreme, zabranom kretanja ljudi i slično. Neki su na vrijeme shvatili da postoji nešta sićušno ali moćnije od njih. Posle ove pandemije padaju u vodu teorije o odumiranju države i državama bez granica. Dolazi do Reafirmacije suvjerenih i nacionalnih država. Iskustva, posebsu poučna za naš region. Predstavnici vlasti nekih država ne traže spas za svoj narod od tih saveza već od države Srbije koja je po njima glavna opasnost za stabilnost Balkana. Ovaj termin su izmisilili “zapadni prijatelji“ u veoma negativnom značenju. Neke države su ušle u te saveze očekujući blagostanje a neke čekaju u redu za njihov prijem.

Prijatelj ostaje prijatelj bez interesa.

Ovo vrijeme je za svakog onog koji je iole obrazovan i hoće da bude pošten pred sobom i drugima da vidi da te zapadne demokrate interesuje, pored ostalog da što više utrpa svog oružija da bi radila njihova vojna industija u kojima rade na desetine miliona radnika. Oni ne nude brašno, kukuruz, ulje, šećer i ostale robe da bi narod preživio. Dakle ti kad ustanu iz kreveta prvo gledaju prema zapadu nijesu dočekali to blagostanje, naprotiv doživljeli su razočarenje. Otrežnjenje za zdravo razumne ljude. Država treba da koristi sva prava koja joj daje Ustav i Zakon radi zaštite svojih građana. Građani neće dobiti zaštitu od pomenutih saveza. Uloga države je da, u ovakvim i sličnim situacijama, radi u ineresu njenih građana i da to radi blagovremeno. Zabrinjavajući je razvoj epidenije u Crnog Gori, regionu, Evropi i svijetu. Građani moraju pokazati odgovornost prema sebi i drugima i donijetim mjerama. Jedino tako mogu spasiti sebe i drugoga, to je obaveza prema našim potomcima. Ovo je i prilika da država od takozvanih “biznismena“ oduzme ono što su nezakonito stekli i da to usmjere prema građanima da bi preživjeli. Prilika je da se podvuče crta za one koji su se u vrijeme tranzicije enermno obogatili na grbači radnika za koje se u to vrijeme vodila dobra socijalna politika.

Kad ima gladnih to je signal za državu i radikalne mjere.

