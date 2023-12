Savjet za vozače: Oprezno na putu ka sjeveru, ima poledice i snijega

Saobraćaj u Crnoj Gori obavlja se po pretežno mokrim kolovozima, vidljivost je mjestimično smanjena, pa se vozačima savjetuje da voze oprezno, brzinu prilagode uslovima na putu i da na put ne kreću bez zimske opreme.

(foto: Patrola, Vajber)



Sudeći po fotografijama sa društvenih mreža, snijeg na sjeveru ne pravi velike probleme, ali ima poledice, tako da malo opreza nije na odmet.



(foto: Patrola, Vajber )

Auto moto savez podsjeća da je na auto putu posjedovanje zimske opreme zakonski obavezno za sve vrste vozila.

Apeluju na vozače da voze oprezno u skladu sa ograničenjima brzine i uz držanje propisanog rastojanja između vozila.

Saopštili su da na regionalnom putu R-13 dionica Mateševo-Kolašin danas neće biti obustave saobraćaja, dok će se sjutra obustavljati u terminu od 10 do 14 sati.

Na regionalnom putu Đurđevića Tara – Mojkovac, u mjestu Sokolovina saobraćaj je obustavljen zbog sanacije za sve kategorije vozila.

U mjestu Gojakovići n putu Đurđevića Tara – Mojkovac do 25. decembra biće promijenjen režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni, a na snazi je zabrana saobraćaja za teretna vozila nosivosti preko 7,5 tona zbog sanacije klizišta.

Na magistralnom putu Nikšić – Vilusi, na dionici Nikšić – Kuside saobraćaj je obustavljen do 30. decembra za sve vrste vozila od 9 do 11 sati i od 14 do 16 sati. Nedjeljom nema obustava saobraćaja.

Potpuna obustava saobraćaja za sve vrste vozila od 9 do 11 i od 14 do 16 sati, osim nedjelje je i na putu Jasenovo Polje – Nikšić u okviru rekonstrukcije mag puta Plužine – Nikšić – Danilovgrad.

Zbog izvođenja minerskih radova u okviru izgradnje puta Čekanje – Čevo, na dionici regionalnog puta Čekanje – Resna dolaziće do totalne obustave saobraćaja za sve vrste vozila u terminima od 9 do 12 i od 13 do 16 sati.

Na magistralnom putu Podgorica – Tuzi – Božaj obustavljen je saobraćaj, pa se mora ići lokalnim putem.

Do 30. decembra promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni zbog izvođenja radova, a povremeno se i totalno obustavlja zbog rekonstrukcije puta Lepenac – Ribarevina – Poda – Berane na lokalitetima Ribarevina – Poda i Poda – Berane.

Totalna obustava saobraćaja ne duža od 15 minuta je i na iskopu kosina u okviru izgradnje puta Cetinje – Nikšić na dionici puta Podgorica – Cetinje raskrsnica Cetinje. Trajaće do 30. decembra.

Na magistralnom putu Nikšić – Vilusi, kod Vukovog mosta zbog radova promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni.

Na regionalnom putu Mateševo – Kolašin u toku je rekonstrukcija puta zbog čega se saobraćaj obavlja jednom trakom naizmjenično na mjestima izvodjenja radova.

Zbog izvođenja radova na izgradnji Bulevara Vilija Branta na putu Podgorica – Bioče (od ukrštanja sa Mosorskom ulicom do kružnog toka – skretanje za autoput) saobraća se dvosmjerno uz postavljenu saobracajnu signalizaciju.

Na regionalnom putu Mateševo – Kolašin od sjutra pa do 6. decembra zbog izvođenja radova na postavljanju automatskih brojača saobraćaja doći će do promjene režima saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni na mjestu izvođenja radova.

Na putu Budimlja – Podvade u periodu od 5. decembra do 7. decembra zbog izvođenja radova na postavljanju automatskih brojača saobraćaja doći će do promjene režima saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni na mjestu izvođenja radova.

Promijenjen je režim saobraćaja od raskrsnice Podgorica – Cetinje – Nikšić do Komanskog mosta.

Izvor-rtcg