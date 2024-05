Šćekić: Imamo uvjeravanje da će rezultati popisa biti vrlo brzo

Dragoslav Šćekić, potpredsjednik Vlade za demografiju i mlade i ministar sporta i mladih, kazao je kako imaju uvjeravanje da će rezultati popisa stanovništva biti „vrlo brzo“.

„Znate kakav je bio dogovor, da to bude mnogo i prije, ali se zbog određenih tehničkih problema i stvari prolongira i ja očekujem da to bude odmah. Zavisi od Monstata šta je to njima problematično, zbog čega se ne objavljuju konačno rezultati, to je negdje pitanje za njih“, rekao je Šćekić u „Bojama jutra“ na TV Vijesti.

Očekuje da rezultati budu prije odmora, te ističe da se Vlada ne može baviti ozbiljno ekonomskim pitanjima i ekonomskim rastom bez tih podataka.

Izvor: Vijesti.me