Šćekić za „Vijesti“: Sijanje straha i prevaspitavanje neće proći

Ne postoji ni najmanja potreba da, u vezi sa održavanjem mirnih litija i eventualne opasnosti od njih, u Beranama budu specijalne policijske snage, poručio je predsjednik te Opštine i potpredsjednik SNP-a Dragoslav Šćekić i istakao da ako je namjera sijanje straha i prevaspitavanje – to ne prolazi kod Beranaca.

On je kazao da su primjetne pojačane patrole policije, redovne i specijalne, a Uprava policije je zvanično saopštila da je riječ o “redovnim policijskim aktivnostima“.

Uprava policije je 28. januara u Berane poslala pripadnike Specijalne policijske jedinice, a narednog dana je održana sjednica Opštinskog odbora DPS-a kojoj je prisustvovao predsjednik te partije i države Milo Đukanović.

“Ko god da je u Beranama sa dobrim i iskrenim namjerama, on je dobrodošao, ali ako je namjera sijanje straha ili neki drugi vid prevaspitavanja volje Beranaca – to nikada nije moglo. Ako se zbog nečega dolazi u grad, u kojem sam ja trenutno predsjednik, valjda je logično da lično budem obaviješten o razlozima i motivima ‘vanrednog stanja’, koje, ponavljam i podvlačim, u našem gradu zbog molitvenog hoda ne postoji, osim ako trenutna državna vlast ne namjerava da ih proizvede. Iskustvo nam govori da se od njih može svaka muka očekivati. Opet se nadam i vjerujem u čast i profesionalnost velikog dijela policije, jer oni su tu zbog građana, a ne zbog grupe oligarha i kriminala koji hoće u potpunosti da zaposjednu državu“, rekao je Šćekić u intervjuu “Vijestima“.

Predsjednik države je u Beranama objasnio da nije mislio na učesnike litije kada je pominjao “ludački pokret”, već one koji izazivaju haos i nerede, svrstavši tu i DF. Kako ste Vi razumjeli tu izjavu?

SNP se tim povodom oglasio. Stotine hiljada vjernika nazivati ludačkim pokretom – izraz je poštovanja i ljubavi prema svom narodu, te ‘želje’ za jedinstvom unutar njega. Sa druge strane, nije ni čudo, to je ponašanje i očajnički poziv odlazećeg političara da pokuša homogenizovati svoje biračko tijelo. Nije on pojedinačno nazvao ‘ludacima’ nikoga, on je smjestio tu ne samo opozicione glasače i simpatizere, apolitične građane, već i hiljade vjernika koji su mu nekada vjerovali i davali glas njegovoj partiji. Tom izjavom je iznio prikriveno mišljenje da je narod lud i da sa njim treba manipulisati. Što prije shvati gospodin Đukanović da je njegovo državničko vrijeme pri kraju – bolje i za njega, ali i za Crnu Goru. Siguran sam da je ovo jedina vlast u svijetu koja želi da razjedini stotine hiljada pravoslavnog naroda i ostalih sunarodnika koji su protiv Zakona, a sve pod plaštom navodne ugroženosti države i državnih interesa. Nekome se očigledno u velikoj muci priviđaju neprijatelji. Znamo i kome – šačici oligarha koji su u ekonomskom, socijalnom, kulturnom i svakom drugom pogledu privatizovali sve ono od čega naša Crna Gora može da živi. DPS je, u svom sljepilu od nekontrolisane moći, izgubio svoj građanski koncept, ali i politički kompas. Zamislite tu stranku u kojoj, po riječima njihove poslanice i predsjednika Opštinskog odbora, isključuju iz članstva samo zato što šetate mirno i širite ljubav i slogu. Ona je bila probni balon, ali i poruka cijelom DPS-u i svim građanima. Kristalno je jasno da se oni ne bore za demokratiju, već isključivo za opstanak na vlasti, i očuvanje ličnih privilegija i interesa. Ni u Sjevernoj Koreji nemate toga, uvjeravam vas! Adut podjela, na koji je uspješno igrao Đukanović, više ne postoji u našoj državi. Zato je i jasna poruka – ovo je iznad politike i predstavlja problem svih građana, a ne pojedinačnih partija, bez obzira kako se one zovu. Zato, svi koji su iskreni, a vjerujem da jesu, moraju imati dodatnu odgovornost – vrlo ozbiljno pristupati svakom političkom potezu. Dužni smo kao građani, i kao vjernici ili podržavaoci naše majke crkve, koja je stvorila našu majku Crnu Goru, poslušati savjete i preporuke Episkopskog savjeta, staviti politiku i sva partijska i druga obilježja sa strane, i ponašati se u tom duhu. Za politiku, ima vremena.

U Beranama se okuplja veliki broj građana zbog Zakona o slobodi vjeroispovijesti. Šta mislite da mobiliše te ljude?

Svjesni smo da je ovo trenutno najaktuelnije pitanje u našoj državi, koje je uzburkalo i međunarodnu javnost. Iako je višedecenijska vlast dovela građane i državu u katastrofalnu socio-ekonomsku situaciju u Crnoj Gori, ogrezla u kriminal i korupciju, narod osiromašila i podijelila, sve više njih napušta ovu državu u potrazi za izvorom boljeg i stabilnijeg života. I preko toga, u svojoj nezajažljivosti i osionosti, udarili su na nešto što je iznad svega, nešto što je najsvetije – na Boga, vjeru i našu kanonsku, jedinu priznatu Mitropoliju crnogorsko-primorsku i naše episkopije. Ako je Zakon pravedan i dobar, kako oni kažu, zašto brane građanima da učestvuju u litijama? Ovakav način usvajanja zakona možete još jedino sresti u totalitarnim režimima. U tri sata ujutro, sa sve-specijalnim snagama u najvišem zakonodavnom državnom domu, i stotinama policajaca ispred, usvaja se zakon koji navodno treba da pomiri narod u Crnoj Gori. Većeg apsurda koji je smislila aktuelna vlast i pojedini oligarsi do sada nijesmo imali. Sa druge strane, sve vrijeme imali ste otvoren poziv i ispruženu bratsku ruku od našeg mitropolita i episkopa da se u miru i bratskoj slozi postigne dogovor. Ovo je bilo jasno i DPS-u prije neku godinu. Rješenje je iskren dijalog Vlade i Mitropolije, postići dogovor i u najhitnijem roku i na vanrednoj sjednici parlamenta predložiti izmjene postojećeg nesrećnog Zakona u spornim članovima i time vratiti optimizam građanima. Sloboda vjere spada u domen osnovnih ljudskih prava, i siguran sam da ni međunarodni faktori država Evropske unije, kao i SAD i Velike Britanije neće dozvoliti da se ovo pitanje drugačije tretira u Crnoj Gori. I da ne bude nikakve dileme. Izgovoriću ovo sasvim svjestan jačine onoga što izgovaram. Neka Bog svakoga kazni ko radi protiv Crne Gore, i ko želi da nestane ime Crne Gore, kako vole da kažu pojedinci iz vlasti, koji žele da manipulišu, dijele i zavađaju. I nije to samo moj lični stav. Ovako misli i hiljade vjernika sa kojima šetam u molitvenom hodu na ovim divnim mirnim litijama u našem gradu. Ovo Crna Gora u svojoj bogatoj istoriji nije imala, niti je zapamtila.

Da li strahujete od podignutih tenzija u državi, da li dijelite uvjerenje da one odgovaraju vlastima i dijelu opozicije?

Svako ko iskreno voli Crnu Goru ne voli tenzije, jer one nikada nikome nijesu dobra donijele. Svjedoci smo da ova vlast preko 20 godina vlada na podjelama, koje sama stvara. Do sada je čak vrlo uspješno uspijevala i da ih kanališe. Sjetimo se samo prethodnog perioda, gdje se sve vrijeme stvarao takozvani ‘unutrašnji neprijatelj’ koji ruši crnogorsku državnost. U SNP-u smo to uvijek voljeli da naglasimo – nije i ne daj Bože da je naša Crna Gora nastala 21. maja 2006. Crna Gora je stara država i mi se time ponosimo. Rezervne države nemamo. Kroz istoriju smo vidjeli da smo sa Srbijom uvijek bili u najbližim odnosima. Tako mora, jer je na ovom prostoru sve isprepleteno rođačkim, kumovskim i bratskim vezama. I onda se neko iz vlasti zapita zbog čega se oglašavaju iz Srbije povodom ovog Zakona, a siguran sam da nema građanina ove države kome neko ne živi u bratskoj Srbiji. Ne mogu komentarisati stav o tome da li nekome u okviru opozicije odgovaraju tenzije. Mislim da ne. Znam samo da je hiljade časnih pripadnika stranke kojoj pripadam izašlo na ulice na poziv Boga i jedine apostolske SPC, da odbranimo svetinje i niti jedan naš član niti želi, niti pomišlja na bilo koju vrstu nasilja.

Ranije ste rekli da su Berane bezbjedan grad, da nema etničkih problema. Može li u ovakvoj atmosferi da komšija digne ruku na komšiju? Šta možete kao lokalna vlast uraditi da se to spriječi?

I ranije, i sada odgovorno tvrdim da je Berane bezbjedan grad i da skupa dijelimo iste vrijednosti, koje nas spajaju na ovim prostorima. Srbi, Crnogorci, Muslimani, Bošnjaci, Hrvati ili bilo ko drugi u ovom gradu, sa iskrenim i dobrim namjerama, mogao je samo da da svoj doprinos da naša sredina postane bogatija, modernija ili ljepša. Beranci su uvijek znali da prepoznaju nekoga sa lošim namjerama. I uvijek smo osuđivali i u korijenu sasijecali određene pojedinačne pokušaje remećenja multietničke harmonije našeg grada. Tu harmoniju obično pokušava remetiti državna vlast u izbornim godinama kada im se javljaju partizani i četnici, pirati i gusari, i razni drugi duhovi sa kojima žele da uplaše i najave, kod naših sugrađana, neku opasnost.

Da li je Opština Berane diskriminisana na neki način kada su u pitanju projekti sa Vladom, odnosno da li ravnopravno dobijate novac za infrastrukturne projekte kao opštine gdje je na vlasti DPS?

Opština Berane treba i mora da sarađuje sa Vladom svoje države, jer je to u interesu našeg grada. Ono što moraju u našoj Vladi da shvate jeste da je Berane značajan dio Crne Gore i da u tom pravcu tražimo ravnopravan tretman kao i ostale opštine. Istina je da se puno manje sredstava opredjeljuje našoj opštini, pri čemu se valjda zaboravlja da to nije opština bilo koje partije, već da je Berane grad svih nas, i da svi, bez obzira na političku pripadnost moramo uložiti maksimum da mu vratimo mjesto u bogate i razvijene sredine. Vladavina koalicije ‘Zdravo Berane’, od posljednjih izbora i Demokrata, pokazala je da mi vodimo računa o svim građanima, i da smo na svim poljima postigli zavidne rezultate. Saradnja svakako postoji, ali bi morala biti mnogo veća, bolja i uspješnija.

Vlada je u ovoj godini budžetom za javne radove Beranama opredijelila samo 200.000 eura, bilo je predloga i da ih vratite. To vas kažnjavaju u izbornoj godini?

Duga je ovo priča i moglo bi se o ovome puno diskutovati, ali složenost trenutne političke situacije u našoj državi diktira prioritete. Biće vremena kada ćemo i o aerodromu i o svemu ostalom posebno i naširoko diskutovati. Odbrana svetinja i rješavanje gorućeg problema u vezi sa ovim antiustavnim Zakonom jednostavno predstavlja i za mene, kao i za stotine hiljada građana Crne Gore, prioritet.

Nije bilo potrebe za susret sa Đukanovićem

Da li ste se sreli sa predsjednikom države kada je dolazio na sjednicu opštinskog odbora? Da li vas je neko iz njegovog kabineta kontaktirao tim povodom?

Iz medija sam saznao da je gospodin Đukanović na partijskom sastanku u našem gradu. U tom pravcu smatram da nije bilo nikakve potrebe za eventualnim susretom. Tim povodom, nikakvih kontakata nije bilo sa kabinetom Đukanovića

Opcija bojkota izbora u potpunosti je u igri

Ima li smisla u ovakvim uslovima razmišljati o fer izbornoj utakmici na nivou države, ali i u opštinama? Da li imate malo optimizma da će opozicija uspjeti da se dogovori oko toga?

Kad se pokrenula priča oko izbornog zakonodavstva, mi u SNP-u smo znali da je u pitanju samo farsa, i da ne postoje iskrene namjere kod vlasti da se bilo šta mijenja. Jer, zamislite samo tu činjenicu da vlast predlaže i glasa opozicione predstavnike u tom tijelu, a sa druge strane treba da se postigne dogovor o minimumu zajedničkih uslova bez kojih nema poštenih i fer izbora. Dakle, i prije početka ovaj diletantski pokušaj navodnog kompromisa doživio je kraj. Nažalost, u ovom trenutku i pod ovakvim okolnostima ne možemo govoriti o fer izborima i opcija bojkota u potpunosti je u igri, iako za državu i za njen prosperitet nije to dobro rješenje. Sa druge strane, moramo da ponudimo alternativu, program i plan izlaska iz socijalne i ekonomske krize, program za borbu protiv korupcije i kriminala, koji mora da bude mnogo ozbiljniji. Naša želja je da okupimo sve koji se iskreno bore protiv ove antinarodne vlasti, bez ličnih i političkih sujeta.

SNP nikada nije stranački interes isticao u prvi plan. Želimo pobjedu, da se u našoj zemlji konačno dese promjene, i da građani osjete makar neku nadu da će im biti bolje. S približavanjem izbora, uvijek se pojavljuju ‘sateliti vlasti’, nove partije iznjedrene u kabinetima službi kako bi pokušali da otrgnu DPS od već jasnog izbornog poraza. Spremni smo na svaku vrstu dogovora, uz podsjećanje da smo sve vrijeme zagovarali jedinstven nastup, koji je garant pobjede. SNP vraća svoju snagu i ponovo predstavlja najozbiljnijeg političkog igrača bez kojeg nema promjena, a ni nove vlasti.