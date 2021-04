Sebični džinovi rastu svakodnevno

Zima koja neda proljeću da dođe u naše krajeve podsjeća na bajku Oskara Vajlda “Sebični džin”, iz 1888.godine, koja priča o moralnom raspadu čovjeka. Kao da su loše misli, negativna energija I sveopšta mrzovolja pokušale da blokiraju toplinu sunčevih zraka. Tako sebični džin, koji je zabranio djeci da se igraju u njegovom imanju, svojim postupkom ne dozvoljava zimi da prođe, drveće je okovano ledom, on tužno gleda zaleđeno dvorište u koje proljeće zaviri tek kada se promoli neka dječija glava, koja bi rado da se igra u bašti ograđenoj visokom ogradom. Vajld bajkom poručuje da put čovjeka ka spasenju jeste ljubav, odnosno samo ako damo sreću drugima možemo osjetiti sreću u životu. U danima u kojima se smjenjuje svako godišnje doba najteže je našim sugrađanima na selu, od kojih mnogi ne mogu doći ni do grada zbog loših puteva, od kojih se pojedini gotovo nikada I ne čiste kao za selo Trnovice. Selo udaljeno svega 23km od grada ali dok prođete makadamom čini vam se da ste prošli 100 km jer na putu vas očejuju krateri, rupe, livade, koje liče na oranice. Poštovanje i naklon svim sugrađanima koji decenijama opstaju zahvaljujući svome pregalaštvu I ljubavi prema porodičnom ognjištu I prirodi. Stotine hiljada kubika posječene šume ili rudnog blaga odvezeno je njihovim putevima ali se ništa od tog novca nije vratilo u prelijepa sela pljevaljske opštine I tako decenijama ili vjekovima???

Evo jedan primjer sa čim se suočavaju poljoprivrednici u razvijenim selima koja imaju skoro asflat do kuće.

Zima se ne predaje ❄⛄ jutros bilo -19°C u Bitinama na Kosanici, napisao je na svom profilu mladi uspješni poljoprivrednik Dejan Petrović, dodajući da naši ljudi ovde ipak ostaju i opstaju prkoseći oštroj klimi i državi koja slabo okreće glavu selu.

-Ako nam padne snijeg veći od pola metra mi sami čistimo puteve traktorima (grtalicama🙃😂) inače njih smo ranije čekali i po 20 dana, al zato kad padne snijeg do 20cm( što bi mi rekli kad malo objeli) e onda su redovni da pročiste odmah drugi dan (naravno iz više navrata jer satnica je bitna 😉).

O snadbjevanju strujom da ne pričamo, ako je prekid do Kosanice onda su stvarno ažurni, ali ako je prekid od Kosanice pa preko Bitina i nadalje do Bosanske granice jednim djelom dalekovod i ulazi u Bosansku teritoriju… e tu je onda veselo. Jer ekipi iz CEDISa obično ne pada na pamet (da odmah kažem da obični radnici tu nisu mnogo krivi) da odu do susjednog sela Glibaća, dalje do Bobova i raskače ili otklone kvar… to može polako jer svi dalje od Kosanice mi smo valjda građani(odnosni seljaci😊) drugog reda. Drveni stubovi se ne mijenjaju kad su truli nego onda kad padnu i za sobom povuku i polome još makar 2 do 3, čak i tada ih ne zamjene ili ih samo “nakaleme“ ili ih samo malo potkrate i tako do prvog većeg snijega. Za svo to vrijeme plaćamo najskuplju struju u regionu al’ nema veze samo nek okreću vjetroelektrane i mini hidrocentrale crnogorskih “grobara“.

I pored svih ovih problema ovo je najljepše selo🤗, ne znam jel’ to onako iz ljubavi ili smo samo tvrdoglavi🙃, ili je možda malo od oboje😉 – napisao je Dejan.

Očito da građana drugog reda ima na sve strane a to su najčešće osobe koje imaju manja prava od ustavom zagarantovane jednakosti na posao, zaposlenje ili uslove života. Neko dobije od države po tri stana po povlašćenim uslovima, neko šefovsko radno mjesto sa platom od 800 evra. Drugi moraju da bruse svoju duhovitost, lome automobile po rupčagama lokalnih puteva, lavovski se bore svaki dan za egzistenciju da bi se „građanisti“ urbano nadahnjivali svojom građaništinom, uzdišući kako im oni što su „šljegli“ sve uzeše , te poručujući da voljeti nije isto u selu ili gradu. Zato izgleda da i bajke postaju stvarnost a sebični džinovi rastu svakodnevno, baš kao i sebičnost upakovana u „individualizam“, samo nek je pojedincima dobro. Zašto nam proljeće kasni, struka sigurno zna?