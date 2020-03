Šehović: Na sceni sukob između dvije Crne Gore

Manjinski narodi nikad nijesu niti će biti prijetnja, nego bogatstvo građanske Crne Gore kojoj su Socijaldemokrate do kraja posvećene, poručio je predsjednik te partije Ivan Brajović, tokom izbornih konvencija SD u Beranama, Petnjici i Plužinama, na kojima su izabrani delegati za predstojeći Kongres partije, kao i kandidati za članove Glavnog odbora te stranke.

Tokom konvencija je, kako je saopšteno iz SD-a, ocijenjeno je i da je u Crnoj Gori na sceni sukob između dvije Crne Gore, one koja je zaglavljena u prošlosti, i druge koja je okrenuta ka budućnosti.

“Manjinski narodi nikad nijesu niti će biti prijetnja, nego bogatstvo građanske Crne Gore kojoj su Socijaldemokrate do kraja posvećene. A posebno im se treba cijeniti to što su uvijek bili privrženi njenim vitalnim interesima, i što su joj uvijek do kraja bili posvećeni. Za njih je Crna Gora bila uvijek jedna, jedina, prava, najljepša i najbolja kuća”, poručio je Brajović.

On je naglasio da je ponosan na činjenicu što je SD jedna od svega dvije partije u Crnoj Gori koja ima odbornike u svim opštinama, što je, kako je kazao, najbolja potvrda da socijaldemokratska ideja živi u svakom kraju Crne Gore.

“Kao jedina partija čija podrška konstantno raste na svim do sada održanim izborima, moramo biti zadovoljni učinjenim, ali posebno naglašavam da velike pobjede SD tek prestoje, što ćemo i pokazati na parlamentarnim izborima gdje očekujemo duplo bolji rezultat u odnosu na onaj postignut 2016. godine, kao i na lokalnim izborima koji nam predstoje u Tivtu”, zaključio je Brajović.