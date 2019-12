Šehović najavio osnivanje Fonda za dualno obrazovanje

Pored novoosnovanog Fonda za kvalitet i talente ministar prosvjete Damir Šehović za CdM najavljuje formiranje novog fonda-Fond za dualno obrazovanje, koji će ako se bude realizovao biti proizvod saradnje Ministarstva prosvjete i privrede. To znači da bi sredstva bila korišćena kako za naknade đacima u dualnom obrazovanju, tako i za nagrade najboljim đacima u dualnom obrazovanju, obuke i drugo. Za 2020. godinu predviđeno je 100.000 eura sredstava za ove namjene.

“Ministarstvo prosvjete je od početka ovog mandata poseban fokus stavilo na ključnu “boljku” našeg obrazovnog sistema, a to je neusklađenost ponude i tražnje na tržištu. Svakako, upisnom politikom možete intervenisati do određene mjere, ali ključni iskoraci ne mogu biti napravljeni prisilno, već su morali uključivati promjenu načina razmišljanja i samostalno opredjeljenje naših mladih ljudi za određena zanimanja koja su deficitarna, a za koja imaju afiniteta”, pojašnjava Šehović za CdM.





Prema njegovim riječima na tom putu došlo se do sljedećih rezultata: oživjeli smo dualno obrazovanje odnosno paralelno učenje i rad kod poslodavca.

“Naime, krenuli smo prije samo tri godine sa 280 đaka i 100 poslodavaca, a ove godine u dualnom sistemu je 800 đaka i oko 250 poslodavaca. Pritom, čak 60 oosto učenika se zaposlilo odmah po napuštanju dualnog sistema”, ističe Šehović.

Dodatno, kako naglašava Šehović, ove godine opredijelili smo 700 godišnjih stipendija za učenike koji se odluče za deficitarna zanimanja u stručnim školama, a prije dvije godine bilo je tek 120 takvih stipendija. To je investicija od oko 500.000 eura godišnje.

“No, na tome se nijesmo zadržali, već sistem stručnih škola planiramo dalje temeljno da jačamo. Stoga, ono što do sada nijesmo detaljno najavljivali jeste i Fond za dualno obrazovanje, koji će, ako se bude realizovao onako kako smo ga zamislili, biti proizvod saradnje Ministarstva i privrede. Odnosno, u njega će ulagati ne samo Ministarsvo već i privrednici, a sredstva, kako je planirano, bi bila korišćena kako za naknade đacima u dualnom obrazovanju, tako i za nagrade najboljim đacima u dualnom obrazovanju, obuke i drugo. Za narednu godinu predviđeno je 100 000 sredstava za ove namjene u Budžetu”, najavio je ministar Šehović.





Uz Fond za kvalitet i talente koji je već zaživio, slobodno se može reći da smo postavili potpuno novi sistem nagrađivanja najboljih, ali i postavili sistem stručnih škola na nekim potpuno novim osnovama.

“Dakle, da biste zaista napravili suštinsko povezivanje sa tržištem, prirodno je da one koji će sjutra zapošljavati i one koji kreiraju tržište, a to su poslodavci, pitate šta im je od znanja i vještina potrebno. Zato uključujemo poslodavce u kreiranje programa, praksu, te dualno obrazovanje kao oblik edukacije koji podrazumijeva učenje u školi i rad kod poslodavca. I upravo zato planiramo i saradnju sa privredom u dijelu Fonda za dualno obrazovanje, koji, kako je planirano, će biti osnovan do naredne školske godine”, poručuje Šehović.

Sve navedeno, dodaje on, samo je dio naših napora da pokažemo da je svaki posao onoliko dobar koliko ga dobro obavljate, te da stručne škole zaista jesu dobar izbor za svakoga ko misli da ima skolnosti za neki od obrazovnih profila u tim školama.

“Robovanje predrasudama kada je riječ o izboru škole nije više izbor građana Crne Gore, a mi ćemo učiniti sve što je u našoj moći da pokažemo da je taj novi izbor pravi. Jer samo radeći poslove koji nam “leže”, za koje imamo sklonosti i koji nas čine ispunjenim, a ne poslove za koje nam je neko rekao da su prestižni sami po sebi, možemo i postizati vrhunske rezultate i postati zadovoljnije društvo. Ono, koje bira suštinu umjesto forme, i ispunjavanje ličnih potencijala umjesto ispunjavanja projekcija drugih”, zaključio je Šehović u razgovoru za CdM.

