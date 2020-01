Šehović razriješio direktoricu Mićković zbog nepravilnosti u radu

“Vjerujemo da svaki direktor ima određene kvalitete koji su ga i doveli na tu poziciju, ali isto tako vjerujemo u to da taj odgovoran posao u svakom momentu po otpočinjanju mandata direktor mora da obavlja sa podjenakom pažnjom, temeljno i prije svega u skladu sa zakonom. Ukoliko ne bude tako, nećemo, kao ni do sada, bježati od njihove odgovornosti za kvalitet obavljenog posla, ali ni od sopstvene odgovornosti da intervenišemo onda kada procijenimo da je to neophodno”, istakli su iz Ministarstva prosvjete za CdM.

Prema njihovim riječima niti jedna pozicija nije “poklon” već obaveza prema djeci i obrazovnom sistemu, a Ministarstvo će se uvijek voditi upravo potrebama sistema, a ne pojedinaca.