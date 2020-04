Sekulić: U maju moguć rebalans budžeta

„MORAMO RAČUNATI NA MANJE PRIHODE“

„U ovom trenutku mi moramo izuzetno da vodimo računa o održivosti javnih finansija“, kazala je ministarka ekonomije

Predlog ekonomskih mjera, koji je prije nekoliko dana predstavio premijer Duško Marković, predstavlja paket za stabilizaciju i zaštitu zaposlenih i privrede u jeku epidemije, kazala je ministarka ekonomije Dragica Sekulić.

Ističe da će se nakon toga ići sa setom mjera namijenjenih za razvoj kao i da će se kroz već započeti dijalog sa socijalnim partnerima, poslanicima i ekonomskim stručnjacima doći do najboljeg rješenja, kao i da će najvjerovatnije u maju doći do rebalansa budžeta.

„U ovom trenutku mi moramo izuzetno da vodimo računa o održivosti javnih finansija. Dakle, prva stvar o kojoj izuzetno moramo da vodimo računa je da mi nećemo imati prihode u budžet na način na koji smo to imali prethodnih mjeseci i prethodne godine. Dakle, mi moramo da računamo na manje prihode u budžetu, tu već se akumulira određeni minus“, rekla je Sekulić za Televiziju Crne Gore.

Ističe da su to direktna davanja iz budžeta.

„Da se prostremo koliko smo široki, to jeste da zajedno sa poslodavcima podijelimo ono što je obaveze i odgovornost svakog od nas, a to je da zaštitimo ljude koji rade kod nas, a da u narednih mjesec dana izađemo sa još jednim paketom mjera, koji bi podrazumijevao nešto potpuno drugačije u odnosu na ovo, a to je pokretanje i razvoj i dalje investicije u privredu Crne Gore“, dodala je Sekulić.



Dragica Sekulić (Foto: gov.me)

Navodi da prvi 100 miliona eura vrijedan Vladin paket ekonomskih mjera, donijet 19. marta, čine brze mjere pomoći privredi. Prvi paket mjera Vlade, između ostalog, podrazumijevao je odlaganje otplate poreza i doprinosa na 90 dana, i u izvršnoj vlasti procjenjuju da je toliko manje prihodovao budžet za ta tri mjeseca. „Cilj je drugog paketa, koji je predložen, da privredu zaštitimo sada da bismo od maja ili juna krenuli u mjere pokretanja i razvoja“, kazala je Sekulić, kako prenosi portal RTCG. Sekulić ističe da ekonomija cijelog svijeta osjeća posljedice pandemije. „Pad privredne aktivnosti je svuda. Privrednici nam kažu: nama je najvažnije da krenemo da radimo. Ovo su mjere čuvanja radnih mjesta i zaposlenih dok privreda ne krene da radi“, zaključila je Sekulić.

