Selo Tepca: žičani most uništen, mještani traže pomoć

Selo Tepca, koje pripada žabljačkoj opštini, rajski je kutak u srcu planina.Malo i plodno, pokazuje da i surova priroda poput one na Durmitoru, krije u sebi jedan drugačiji, pitomiji dio. Smješteno je na samo nekoliko kilometara od impozantnih planinskih vrhova, na samo 530 metara nadmorske visine, klima je blaga, župska. Nekad je u ovom selu živjelo oko 500 ljudi, danas svega 40. Netaknuta priroda je Bogomdana za razvoj turizma, ali na žalost niti država ni opština nemaju sluha da pomognu da ovaj kraj oživi bar za vrijeme sezone.

Žičani most koji je napravljen još prije Mosta na Đurđevića Tari, a koji spaja Tepca sa Bobovom, nekada su prolazili karavani, jedina je veza ovog sela sa Crnom Gorom. Most je od novembra prošle godine uništen, pa su mještani prinuđeni da traže pomoć kako bi osposobili most.

Naime, ovaj most, koji bi trebalo da bude turistička atrakcija, dugačak je 38 i širok dva i po metra, a po riječima mještana mostom su mogli i volovi u jarmu da prevoze balvane.

Tepca su od Žabljak udaljena 20 km, a 11 km je makadamski put u veoma lošem stanju. Pojedini žitelji Tepaca su 50 – ih godina išli u trgovinu u Bobovo, jer je, kako ističu, brašno bilo jeftinije nego u Žabljaku.

Mještanin Miljan Ašanin, priča da im već 30 godina obećavaju asfaltiranje puta, ali ostala su samo prazna obećanja.

-Od 10 do 12 hiljada turista godšnje prođe kroz Žabljak. Umjesto da nam pomognu da ovaj kraj oživi nemamo podršku ni od koga. Smatram da za opštine Pljevlja i Žabljak obnavljanje ovog mosta, koji bi koštao od 10 do 15 hiljada evra, ne bi bila velika investicija s obzirom na benefite koje bi mogli ostvariti – kaže Ašanin. Mještani su kontaktirali, ističe Ašanin, i predstvnike lokalne uprave obje opštine za pomoć. Ukoliko ne dobiju pomoć, spremni da sami poprave most.

Žalosno je da ovakve prirodne ljepote, kao što imaju ovi predjeli žabljačke opštine, s jedne strane i bobovska sela sa druge strane ostanu u zapećku zbog nebrige države i opštine. Mještani, kojih je sve manje, svake godine, trude se i žele da ovaj kraj predstave turistima u najboljem svijetlu, ali ne mogu sami. Mnogo je praznih obećanja, propalih investicija, a turizam koji bi u Crnoj Gori mogao da cvjeta, kao što je primjer sela Tepca, ne može da napreduje, zbog loše putne infrstrukture i nezainteresovanosti nadležnih institucija da pomognu.

S.Z.

Tekst objavljen u „Pljevaljskim novinama“ 15. jula 2021. g.