Sijeno propada, niko neće da ga uzme ni za džabe

Na području takozvanih Gornjih sela, na beranskoj strani planine Bjelasice, ove godine mogle bi propasti neviđene količine sijena koje je rodilo u izobilju, ali niko ne želi da ga kupuje ili čak uzima besplatno.

(Foto: RTCG)

To je Portalu RTCG kazao predsjednik Mjesne zajednice Lubnice Miloš Raković, ocijenivši da je ovo najbolja rodna godina, kada se o sijenu radi, u poslednje vrijeme.

„Stoke je sve manje u naših pet sela na području ove mjesne zajednice. Po neko za sebe završi i obezbijedi, ali ogromne količine će sasvim sigurno propasti jer niko nema računicu čak ni da ga besplatno uzima“, kazao je Raković.

Prema njegovim riječima cijena sijena ove godine je, zbog dobrog roda, najjniža do sada, pa je teško izvesti računicu po kokoj bi neko imao koristi da ga kupuje i da kosi i balira, kada mu se na kaju bala sijena uhvati koliko i da je kupio pripremljenu.

„Košenje po aru je do 1.50 eura. Baliranje, u balama deset ili dvadeset kilograma, 70 centi. Plašćenje i priprema za baliranje 40 centi. Onda troškovi transporta. Ko bi to radio, kada može za isti novac možda kupiti i gotovu balu sijena koja se kreće od dva do tri eura“, kaže Raković.

On ističe da je sve manje mladih u selu, odnosno da je najveći broj njih ranije obezbijedio, kako je rekao, tjelesna oštećenja i socijale, i sada nemaju motiva da rade.

Mjesna zajednica Lubnice nekda je predstavljala najveći mjesni centar na teritoriji opštine Berane.

„Ovdje danas imamo svega 52 domaćinstva koja su tu i ljeti i zimi. Ostali kuće zatvorili, dođu ljeti da ih proluftiraju, i sve kraće ostaju. Ranije bi ostajali po čitav mjesec, sada ni deset dana“, objašnjava Raković.

On dodaje da ovo selo kroz koje prolazi novi put od Berana do Kolašina, do sada nije vidjelo nikave koristi od toga, kao ni od šest malih hidroelktrana koje su napravljene na njihovim rijekama.

„Bojim se da će, umjesto bolje, biti sve gore. Osnovna škola ove godine bi mogla ostati bez prvaka, jer ima samo jedan, a i njega roditelji žele upišu u grad“, kaže Raković.

Predsjednik mjesne zajednice podsjeća da područno odjeljenje škole u selu Vuča, koje je prošle godine renovirano, imao samo jednog učenika.

On ipak, kao najveći ovogodišnji problem ističe to što će propasti velike količine sijena.

„Ljudi ga već pale i ovdje u selu, ne znaju šta bi sa njim. Za planinu i velika privatna imanja na planini i da ne pričamo. To je sve ostalo nepokošeno. To je ove godine poptuno tužno pogledati kada se izađe u planinu“, kaže Raković.

Predsjednik mjesne zajednice Lubnice smatra da treba iskoristiti poslednje lijepe dane ljeta i da država interveniše kako bi se ovaj problem sanirao u mjeri u kojoj je to moguće.

„Bolje i da je država organizovala berbu sijena i baliranje, i da ga je stavila na prodaju ili izvezla. Sve je bolje nego da propada, kao što sada izgleda da će da se dogodi. Na kraju će to vlasnici velikih imanja na Bjelasici popaliti, pa će još biti i štete od požara“, upozorava Raković.

On objašnjava da je novi put doveo vikendaše na Jelovicu i Bjelasicu, a od vikendaša lokalno stanovništvo nema koristi, osim onih rijetkih koji su registrovani za seoski turizam.

„Još jedna starija generacija, koja je još na selu, da biološki nestane, i selo će sasvim sigurno ostati poptuno pusto“, kaže predsjednik MZ Lubnice, koja obuhvata šest podbjelasičkih sela.

