Sinoć posthumno uručen orden srpskog viteza za heroja sa Košara Peđu Leovca

– Potporučnik Predrag Peđa Leovac služiće kao primer mladima kako jedan častan, mlad oficir može da bude za tako kratko vreme sazreo u veoma teškim borbenim uslovima. Peđa je legenda, heroj, koga rečima ne možemo opisati – kazao je Dragutin Dimčevski, pukovnik u penziji, na trećoj kulturno-umjetničkoj manifestaciji „Veče sjećanja na Predraga Peđu Leovca“, na Vidovdan 28. juna u prepunoj sali Domu Vojske, u organizaciji pljevaljskog Kulturnog centra „Predrag Peđa Leovac“.

Dvadesetčetvorogodišnji Pljevljak, potporučnik Peđa Leovac je svojim junaštvom ispisao svijetle stranice naše istorije i dao je život za otadžbinu 14. aprila 1999. godine na Košarama. Na manifestaciji je Peđinom ocu, Milu predstavnik Organizacionog odbora„Vidovdanski sabor srpskih vitezova“ posthumno uručio priznanje – orden srpskog viteza.

Dimčevski je bio zamjenik komandanta 53. graničnog bataljona i jedan od dvojice ključnih ljudi za bitku na Košare. Poznavao je poptoručnika Leovca i istakao je da mu je čast što je na ovoj manifestaciji imao priliku da evocira sjećanja na velikog heroja.

– O njegovom delu teško je rečima opisati šta je sve dao i doprineo. Peđa je sa Vojne akademije došao u 53. granični bataljon u Đakovici, na granici prema Albaniji.

U taktičkom smislu obezbeđivanje granice bilo je teško, a u prostornim i vremenskim uslovima veoma surovo. U graničnom bataljonu dolazili su vojnici prve kategrije, vojnici i starješine koji su prošli izvrsnu obuku, sve preglede da mogu samostalno da rade. U Albaniji 1997. godine dolazi do nemira. U toku te pobune dolazi do neposlušnosti albanske vojske. Naoružanje dospeva u ruke raznih kriminalnih grupa koji pokušavaju da pređu granicu. Na udaru je bio 53.granični bataljon koji to pokušava da spreči, ali meštani su dobro poznavali teren i uspevali da pređu. Za nas je 1998. godina bila ratna, prvu akciju smo imali 16. aprila, Košare 23. aprila… do 30. sepetembra – kazao je Dimčevski i dodao da je to bio jedan od najkrvavijih dana za graničare kada su bili na meti više terorističkih napada. U rejonu karaule Košare prvi veći incident zabilježen je 23. aprila 1998. godine kada je 150 naoružanih terorista pokušalo ilegalno da pređe granicu. Došlo je do sukoba s vojskom, a u tom sukobu teroristi su poraženi.

S.Z.

Opširnije u novom broju PV novina od 1. jula 2019.