ŠIO MI GA ĐURA ZA NOĆ VJEŠTICA-tekst sa fejsbuk profila pljevaljsko- gotovuškog pjesnika Milka Grbovića

Navodno modernizacija drustava I naklonost zapadnom kodeksu ponasanja zagovara proslavu noci vjestica. Uz citavu industriju kostima i rekvizita kako bi tamu I zlo odagnali ucescem i igrom sa istim, mnogih prosvetari, zaboravljaju poentu bilo koje bajke gdje zlo moze da se pobjedi samo dobrom a nikako savezom – odnosno plesom sa njim. Na temu noci vjestica I naseg mentaliteta prenosimo tekst sa fejsbuk profila pljevaljsko- gotovuskog pjesnika Milka Grbovica.

ŠIO MI GA ĐURA ZA NOĆ VEŠTICA

Proslavićemo i taj tipično „naš“ praznik. Apostol Luka se možda pita zašto ga zapostavljamo, kad se nije odrekao Hrista kao Petar, niti je bio podozriv kao Toma.

Pre neku godinu, organizatori pomenute proslave štampali su tačno 666 karata. Nisu znali da ta noć originalno i nema baš veze sa satanizmom. Niti je posvećena slavljenju veštica, nego teranju istih, i vezana je za neki irski događaj od pre nekoliko vekova.

Pitam se da li su sve nove članice EU požurile da ovaj praznik usvoje, kao što smo ga mi prigrlili.

Nisam gledao famoznu „mapu puta“, tako da ne znam da li je put u Evropu popločan dobrim namerama ili dobrim tikvama.

Da ne bude zabune: Ne spadam u nekakve vesternfobe. I mislim da se od anglozapadnjaka može mnogo, baš mnogo toga dobrog naučiti i usvojiti. Samo, mi i dalje prihvatamo samo njihove fraze, neke manifestacije i prava pedera. Ali se pelcer njihovih manira slabo prima kod nas.

Nešto razmišljam o tim našim „halovencima“ Baš me zanima da li je ijedan od njih, na putu do proslave, usporio na zebri da pusti pešake, kao što se radi u zemlji iz koje taj praznik dolazi. Ili su pak namerno išli do ivice trotoara, da isprskaju narod, što je ovdašnji manir.

I, da li na poslu, ulici itd, ti naši halovenci imaju engleske manire? Da li poštuju poslovni ferplej, kako se poštuje na zapadu? Znaju koliko se poslova tamo završi na osnovu telefonskog poziva, faksa i ostalo, bez brda dokumentacije, pečata itd? Jer, tamo postoji poslovni ferplej , pa niko neće da rizikuje svoje mesto u poslovnom svetu, tek da bi nekog prešao. Ne kolju ljudi vola zbog kile mesa.

A koliko naših „halovenaca“ ima manir da nekoge „prejebe“, onako po naški?

Ni jedan vlasnik firme, ili šef, na zapadu, neće radniku reći „Znaš li to ko je ovde šef?!“.

Bez obzira na eventualno bogatstvo, neće poniziti nekoga ko nije tip-top obučen.

Makar reda radi, tamo niko ne izbegava da izgovori, one reči prognane iz srpskog rečnika, reči „hvala“ i „molim_vas“. A reč „izvolite“ neće, poput nas, slikovito zameniti pitanjem „Šta hoooćeš!!!?“

Zamislite da mi postanemo neka važna petlja u svetu. I zamislite Nemce, Engleze i ostale, kako počinju da slave Slavu ili seku badnjake, da bi iskazali svoju ljubav prema nama. Taman posla!

Bude i na Zapadu suša ponekad. Pa ne organizuju dodole, jer to nije deo njihove tradicije.

Shodno svojoj širini, biće pozitivno radoznali da se upoznaju sa tuđim običajem. Ako ih pozoveš, doći će, uzeti učešća (naročiti o konuzmentskom delu proslave). Može im se svideti. Ali, nikakva oduševljenost ih neće naterati ni da pomisle da taj tuđi običaj usvoje kao svoj.

Pročitah par puata frazu „Nije to moja šolja čaja“. Pitam na desetine osoba koje znaju engleski, šta to znači. Naravno, ljudi znaju da to doslovce prevedu, ali ne znaju kontekst korišćenja te uzrečice. Da li ga znaju oni koji koriste tu uzrečicu – nemam pojma.

Ta izreka označava da ti nešto nije baš priraslo k srcu, što bi se kod nas reklo. Za neki film, TV emisiju, knjigu, bilo šta, ako nije baš po tvom ukusu, kažeš da to nije tvoja šolja čaja. Naravno, odraz njihove tradicije. Ali, zar moramo tek tako da usvojimo tu uzrečicu, kad je nama kafa mnogo priličnija, i kad čaj koristimo samo kad smo kenjkavi? (osim šumadijskog, naravno.)

Zamislite da nam i tu uzvrate reciprocitetom, i da koriste naše uzrečice.

Pa kad čuju da mi kažemo da je nešto „levo“ ili „bezvezno“, da to prebace u svoj vokabular. Da kažu recimo da su gledali „left motion“, ili da je nešto „without link” odnosno „no connection“.

A tek zamislite, da Englez, Amer ili ko već, kaže nešto, a drugi mu odgovori :

“Djura taylored it for me!”

Ala bi ga razumeo!

Da ne gubimo vreme prisećajući se svih primera besmislenosti blanko usvajanja tuđih fraza, samo jedna, istinita, barem po tvrdnji očevidaca: Negde, u UK izbila neka frka ispred kafane. Stoji Crnogorac i gleda šta se radi. I, dok se on dvoumi da li da se umiješa ili da se ne umiješa, (da ka sliku njih deset ubiju jednoga) prilazi prolaznik i pita „what happened?“, a đetić mu ladno odgovori:

„Fuck my father if I know!“

Zamislite sa kakvim zaprepašćenjem se čovek izgubio odatle.

Dakle, nemojte praviti pite tikvenjače, nemojte peći tikve, večeras im napravite oči. Nemojte zapaliti sveću za zdravlje živih ili dušu pokojnih, nego uzmite one debele i stavite u tikve.

Bacajte pare za sve suplement – novotarije, egzotične od kurkuma preko cejlonskog cimeta, a nipošto nemojte da pročitate da je stara dobra tikva najveće riznica svega potrebnog u ishrani, kompletnija od, recimo, banane… Ali, tikva je nešto naše, ruralno i primitivno, nije fensi.

Uostalom, znamo za šta je kod nas sinonim tikvan.

E, pa ja sam tikvan. Od tikvenjače mi nema draže pite.

Milko Grbovic