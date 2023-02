Sjajni rezultati Kaline Ječmenice i Jane Tomčić na XIII Poslovnom izazovu Crne Gore

U skladu sa inovativnim preduzetničkim duhom koji promoviše Gimnazija, naši učenici su tradicionalno učestvovali na XIII Poslovnom izazovu Crne Gore – školi preduzetništva i inovacija za mlade, u organizaciji Studentskog Biznis Centra Univerziteta Donja Gorica. Nakon nekoliko krugova selekcije, Jana Tomčić i Kalina Ječmenica dobile su priliku da učestvuju na Poslovnom izazovu Crne Gore.

Prva faza takmičenja održana je onlajn, 27. i 28. januara.

Nakon prve faze, tim „Saćemo” Kaline Ječmenice direktno se plasirao na prestižno regionalno takmičenje „Poslovni izazov Zapadnog Balkana”. Ideja tima bila je izgradnja restorana koji, prvi put u Crnoj Gori, nudi apikomore, odnosno apiterapiju besplatnu za sve osobe sa respiratornim problemima. Tim Jane Tomčić „Tresko” (izrada digitalizovanih mašina za berbu voća) našao se među najboljim timovima odabranim da učestvuju u finalnom dijelu i u Podgorici, od 10. do 12. februara. Tim je predstavio novu ideju „AniRemote”, odnosno digitalnu hranilicu za domaće životinje. Mentorka učenicama bila je profesorica Adisa Malagić.

Druga aktivnost realizovana od 10. do 12. februara, u organizaciji Studentskog Biznis Centra i „Dostignuća mladih u Crnoj Gori“, jeste regionalna konferencija za nastavnike srednjih škola i akreditovana obuka na temu „Učenička kompanija“. Konferencija je okupila nastavnike iz Crne Gore, Srbije, Sjeverne Makedonije, Bosne i Hercegovine i Austrije koji implementiraju model obrazovanja kroz učeničke kompanije. Ovaj model godišnje u svijetu pohađa više od deset miliona učenika. Učesnica konferencije bila je i profesorica Adisa Malagić.

Ove godine Nacionalno takmičenje učeničkih kompanija u Crnoj Gori održaće se početkom maja na Cetinju. Najbolja učenička kompanija iz Crne Gore, zajedno sa svojim nastavnikom – mentorom, predstavljaće „Dostignuća mladih u Crnoj Gori“ na evropskom takmičenju u okviru najvećeg sajma preduzetništva u Evropi – COYC (Company of the Year Competition), koje će biti održano u Istanbulu, u julu tekuće godine.

Učesnice Poslovnog izazova

Izvor-facebook gimnazija Tanasije Pejarović