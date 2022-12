Sjever sve prazniji – Podgorica sve brojnija

U Šavniku se broj stanovnika u posljednjih 60 godina smanjio se čak četiri puta. Iako nema preciznih podataka, slična situacija je i nekada najvećim industrijskim gradovima na sjeveru… S druge strane, za šest decenija broj stanovnika Podgorice porastao je za takođe četiri puta…

Stručnjaci još jednom upozoravaju na nedostatak jasne strategije razvoja države, čime bi konačno morali da se pozabavimo na pravi način.

Sjever sve prazniji – Podgorica sve pretrpanija. Tek jedan od primjera koji to potvrđuju je selo Tomaševo nadomak Bijelog Polja. Ove zime većina kuća biće zaključana.

Staropodgoričani nemaju ništa protiv onih koji su dom našli u glavnom gradu. Zoran Vukčević primjer je dobrog suživota s novim komšijama, ali i jednako dobar svjedok kako je grad izgledao nekad.

„Prostor je bio slobodan mi smo mogli da vidimo odavde da vidimo do Tološa, to je sve čistina bila, zatim Konik od streke do tamo to je sve bilo Ćemovsko polje. Dobro je što su ljudi došli, treba ljudima pomoći, treba da svi imamo uslove“, kazao je Zoran Vukčević staropodgoričanin.

Ali dobre uslove za život ako ima Podgorica, ne znači da ne treba da imaju i ostali gradovi.

Iako se u Podgoricu ili na jug sa sjevera države sele najčeše zbog posla, postavlja se pitanje gdje je onda radna snaga, kaže profesor Ekonomskog fakulteta Nikola Milović.

„Kada pogledate da je toliki broj stanovnika dosao u centralni region a pogledate statističke podatke da nam nedostaje radne snage za osnovne djelatnosti to govori da država nije na pravi način riješila ono sto su njeni strateški prioriteti i sprovela strategiju gdje ljudi trebac da se zapošljavaju i kako da bude bolji njihov životni standard“, kazao je Nikola Milović profesor na Ekonomskom fakultetu.

Na grešku države upozorava i statistika. Tako u Glavnom gradu imamo četiri puta više stanovnika nego prije 60 godina, Šavničana je zato četiri puta manje.

„Možda još drastičniji podatak ako uporedimo teritorije sjeverni region 52 odsto teritorije Crne Gore gdje živi 25 odsto stanovništva a recimo a na teritoriji Podgorica koja obuhvata 10 odsto teritorije obuhvata 30 odsto stanovništva a ja vjerujem da će novi popis pokazati da su ovi podaci još nepovoljniji“, kazala je demogtafkonja Mileva Brajušković-Popović.

Vrijeme već pokazuje da država kada je riječ o sjeveru treba da predje s riječi na djela, i da se svemu sačuva tradicija.

Izvor-rtcg portal