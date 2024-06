Sjutra isključenja struje na dijelu gradskog i seoskog područja

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 4. juna u Pljevljima će bez napajanja električnom energijom ostati u terminu od 9 do 17 sati GM3, GM5 – svi ulazi, ul. Miša Cvetkovića, Iva Andrića, dio ul. Lovćenske, Zgrada TE, ul. Boračka, dio ul. Kralja Petra, Vase Čarapića, Ivana Milutinovića, Zgrade u ul. Mila Peruničića, Restoran Milet Bašta, ul. Vuka Kneževića, dio ul. Vardarske, gradska pijaca, Dom starih, Sportski centar Ada, Hidrofor (moguća isključenja u trajanju do 60 min u više intervala) u terminu od 9 do 17 sati Bakrenjače, Donja Rudnica, pilana Leovac, pilana Jasen – Stevanović, Srdanov Grob, Donje i Gornje Jugovo, Milunići, Okazion Laković, naselje Šuljkovac, asfaltna baza – Vektra, Bušnje, Radeta, Potoci, Tusko Brdo, Brvenica (moguća kratka isključenja na početku i kraju radova) i u terminu od 9 do 17 sati Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Krečana Vraneš, Gotovuša, Velike i Male Krće.

PvInformer